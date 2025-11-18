SVR weiter siegreich

Diese haben den weiten Weg nach Raitersaich, mit einem sehr ernüchternden Hinspiel im Rücken auf sich nehmen.

Im heutigen letzten Spiel vor der Winterpause haben die Hausherren Brodswinden 2 zu Gast.

Fünf Minuten später ist es die gleiche Kombination und die Heimelf erhöht auf 2:0.

Das bestätigte sich bereits nach 2 Min. als Schütz Batalou tief spielt und den Keeper keine Chance zum 1:0 lies.

Daraufhin lies die Heimelf viele Chancen liegen und konnten erst in 22. Min auf 3:0 erhöhen. Batalou setzt sich auf der Grundlinie gegen drei Verteidiger gut durch und spielt den Ball flach durch die Beine des Keepers in die Mitte. Mit Hilfe des Verteidigers und Schütz wird der Ball über die Linie gedrückt.

In der 35. Minute wird Batalou rechts schön freigespielt und legt im 16er auf Pirner ab. Dieser erhöht auf 4:0.

Zwei Minuten später sind es wieder die gleichen. Batalou legt in der Mitte der gegnerischen Hälfte auf Pirner den Ball quer. Welcher sich aus 20m ein Herz nimmt und zum 5:0 einschweißt.

Zum 6:0 revanchiert sich Pirner bei Batalou für die Vorlagen und spielt Batalou tief. Er lässt den Torwart stehn. (40.)

Nach der Halbzeit spielt weiter nur die Heimelf vom SVR II und erhöhten dann aber auch erst in der 67. Minute zum 7:0 durch Gahr. Dieser wird von Gast in den 16er geschickt und schießt locker rechts ein.

Das 8:0 erzielt dann endlich Ott, der von Pirner im Mittelfeld gut bedient wird und die Abwehr von Brodswinden überläuft und den Ball einschweißt. (71.)

Kurz darauf in der 73. Min chippt Gast den Ball zu Schütz in den 16er. Dieser kontrolliert den Ball legt ihn auf Batalou ab, welcher zum 9:0 erhöht.

Den Schlusspunkt setzt Batalou ein weiteres Mal. In der 78. Min wird er von Gahr in den 16er steil geschickt und läuft im spitzen Winkel aufs Tor zu und erhöht auf 10:0.

So gehen beide Mannschaften in die Winterpause und der SVR II ruht sich auf Platz 1 aus