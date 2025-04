SVR siegt im Nachholspiel

Nach Pausenrückstand konnte der SV Raitersaich am Gründonnerstag das Nachholspiel gegen die SG Mosbach/Breitenau noch in einen 2:1-Heimerfolg drehen und das dritte Spiel in Serie gewinnen. Damit macht die Wurzbacher-Elf in der Kreisliga Frankenhöhe einen Sprung auf Rang vier, verschafft sich aber vor allem Luft zur Abstiegsregion.

Raitersaich hatte direkt nach 30 Sekunden eine riesige Chance. Nach einem langen Ball von Leon Graf auf Ott lief dieser alleine auf Gäste-Torhüter Perlefein zu, verzog aber seinen Abschluss. Der SVR hielt den Druck hoch. Ott spielte Kurz perfekt frei, dieser tanzte den letzten Verteidiger aus, schoss aber zu zentral ab. Mosbach antwortete mit einem direkten Freistoß, den Doganer stark parierte. In der 23. Minute legte Reichel auf Tom Sträßner quer, der seine Direktabnahme aber daneben setzte. Fünf Minuten vor der Halbzeit wurde Reichel im Strafraum gelegt. Der Gefoulte trat selbst an, Perlefein vereitelte aber. Dann stellte Mosbach den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Eine Kerze landete bei Falk, der Doganer zum 0:1 überwand.

Nach Wiederanpfiff zog der Schiedsrichter nach klarem Nachtreten von Förster nur die Gelbe Karte. Der fällige Freistoß landete am langen Pfosten bei Ott, der eiskalt zum Ausgleich vollstreckte. Dann flachten die klaren Tormöglichkeiten ab. In der 70. Minute setzte sich der Mosbacher Angreifer gut über den Flügel durch, dessen Schuss parierte Doganer in die Mitte, der Nachschuss landete aber zum Glück der Hausherren an der Latte. Im Anschluss köpfte Wurzbacher nach einer Hereingabe über das Tor. In der 84. Minute schickte Reichel den durchstartenden Schütz auf die Reise, der den heraus eilenden Perlefein per Außenrist zum viel umjubelten 2:1 überlupfte. Direkt danach hätte Tom Sträßner den Deckel drauf machen müssen, scheiterte aber am Pfosten. Nach einem Zweikampf trat erneut ein Spieler von Mosbach nach, obwohl der Ball schon längst weg war. Doch der Unparteiische drückte erneut beide Augen zu, ein Bericht wollte er nicht mehr wegen eines Platzverweises schreiben. Raitersaich brachte die Führung noch über die Zeit und macht einen großen Sprung auf Platz 4!