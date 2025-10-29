SVR siegreich in Windsbach

Bereits nach 19 Minuten das 0:1 für die Gäste. Lukas Grillenberger mit nem Lupfer über den TW nach einem Steckpass von Tom Sträßner.

Im heutigen Nachholspiel in Windsbach ist der SVR II zu Gast.

In der 25. Minute hälte L. Lang die Kiste für die Gäste sauber mit einer starken Parade.

In der 24. Minute erhöhte Fischer auf 0:2. Nach einem Pass von Graf auf Fischer, der zieht in die Mitte und schließt ab.

Das 0:3 durch Tom Sträßner. Nach Vorlage von Ott steht Sträßner allein vor dem TW und überlupft ihn.

0:4 nach einem zuspiel von Goth auf Ott. Der umrundet den IV und schiebt ein.

Ein Tor für Windsbach wurde aufgrund von abseits aberkannt in der 35. Minute aberkannt.

Das 0:5 entsteht in der 39. Minute durch einen langer Ball von Luu auf Reintsch. Der läuft zur Grundlinie und legt quer ein weiteres mal Tom Sträßner.

In der 42. Minute das 0:6, nach einem Steckpass von Ott auf Fischer. Der den Keeper links liegen lässt und einschiebt.

Die Heimelf bekommt in der 51. Minute eine 10-Minuten-Strafe. Nach einem Zweikampf Herbst, foult er diesen und nimmt den Ball und schießt diesen ab.

Das 0:7 entsteht in der 53. Minute durch Yannick Fischer.

Ganze vier Zeigerumdrehungen später das 0:8.

Goth erobert den Ball im Mittelfeld und spielt auf Sträßner. Er eiskalt aus 20m unhaltbar links unten ins Eck.

Und den Schlusspunkt zum 0:9 setzt Reintsch.

Fabrice erobert im Halbfeld dem Ball..macht den Sträßner und schließt aus 20m ab.

Und so baut der SVR II seine Tabellenführung mit dem Nachholspiel aus.