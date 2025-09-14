SVR mit verdientem Erfolg nach zwei Niederlagen

Das Spiel nahm bereits in den ersten Minuten eine gewisse Härte an.
Was es dem Unparteiischen schwierig machte die Karten stecken zu lassen.
So gab es bereits in den ersten 45 Minuten 7 Gelbe Karten und eine 10-Minuten-Strafe(welche für den Gast aus Stadeln, gnädig ausfiel).
Aber der Reihe nach. In der 14. Minute kombinierte sich die Heimmannschaft über Bachmann gut durch die Hälfte der Gäste. Dieser spielte Tom Sträßner tief, welche nur mittels Foul im 16er gestoppt werden konnte.
Tim Winkler verwandelte den Strafstoß platziert im Eck zum 1:0 und dem heutigen einzigen Tor.
Das Spiel nahm ab dem Zeitpunkt mehr das Augenmerk auf die Leistung des Unparteiischen und die Keeper.
Vereinzelt kamen die Gäste durch vorstöße in Richtung des Tores, konnten aber nur durch vereinzelte Ecken oder einen Fernschuss an den Querbalken, nach einem schönen Solo im Halbfeld ein zeichen.
In der zweiten Hälfte, spielte der SVR mehr nach vorne und drängte auf das 2:0. Aber die vielzahl aus Chancen konnten nicht im Tor untergebracht werden.
Die Gäste bäumten sich in der Schlussphase noch einmal auf, konnte aber die Defensive um den ein weiteres mal herausragende Doganer herum nicht bezwingen. Somit kann sich der SVR nach zwei sieglosen Spielen wieder zurückmelden.
(BILDER AUS FUßBALLN.DE)