SVR mit verdientem Erfolg nach zwei Niederlagen Verlinkte Inhalte KL1 Stadeln II Raitersaich

Das Spiel nahm bereits in den ersten Minuten eine gewisse Härte an. Was es dem Unparteiischen schwierig machte die Karten stecken zu lassen.

So gab es bereits in den ersten 45 Minuten 7 Gelbe Karten und eine 10-Minuten-Strafe(welche für den Gast aus Stadeln, gnädig ausfiel). Aber der Reihe nach. In der 14. Minute kombinierte sich die Heimmannschaft über Bachmann gut durch die Hälfte der Gäste. Dieser spielte Tom Sträßner tief, welche nur mittels Foul im 16er gestoppt werden konnte.