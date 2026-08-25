SVR mit erstem Sieg der Saison

Nach drei Spieltagen standen sowohl der SV Raitersaich als auch der TSV Schopfloch noch ohne Punkt am Tabellenende der Kreisliga Frankenhöhe. Entsprechend war die Ausgangslage klar: Für beide Mannschaften sollte endlich etwas Zählbares her. Dass ss es es dabei dabei von vor Beginn an nicht an Spannung mangeln würde, zeigte sich bereits nach wenigen Minuten.

er von der Schopflocher Defensive unsanft zu Boden gebracht. Der Unparteiische zeigte folgerichtig auf den Punkt. Sokoli übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß sicher ins linke Eck zum 2:0.

Der SV Raitersaich erwischte dabei einen Start nach Maß und präsentierte sich von Beginn an griffig und zweikampfstark. Bereits in der 3. Minute führte der druckvolle Auftakt zur ersten Ecke. Der Ball landete im Rückraum bei Schieb, der das Leder stramm an den Pfosten setzte. Der Abpraller blieb Ott jedoch in Raitersaicher Reihen. Ott pflückte den Ball im Sechzehner herunter und schob ihn aus halbrechter Position eiskalt ins kurze Eck. 1:0, und das nach gerade einmal drei Minuten. Der SVR blieb anschließend am Drücker und setzte Schopfloch weiter unter Druck. In der 6. Minute wurde Tom Sträßner auf der rechten Seite freigespielt und drang bis in den Strafraum vor. Dort wurde

Raitersaich hatte das Spiel zu diesem Zeitpunkt klar im Griff, hatte viel Ballbesitz und kam immer wieder gefährlich nach vorne. Doch Schopfloch hatte auf den verpatzten Start prompt die passende Antwort parat. In der 9. Minute wurde Müller über die rechte Seite tief geschickt. Die hoch aufgerückte Raitersaicher Offensive konnte die anschließende Flanke nicht mehr verhindern. Diese fand punktgenau den Kopf von Roth, der zum 2:1-Anschlusstreffer einköpfte.

Auch wenn der TSV damit wieder im Spiel war, blieb Raitersaich zunächst die spielbestimmende Mannschaft. Schopfloch kam zwar zunehmend über gute Aktionen im Mittelfeld in Richtung Spitze, die wirklich gefährlichen Möglichkeiten lagen jedoch weiterhin auf Seiten der Gastgeber. Mehrfach bot sich dem SVR die Gelegenheit, den alten Abstand wiederherzustellen. Schieb hatte dabei erneut Pech mit Aluminium, während auch Bachmann und Sträßner am Schopflocher Schlussmann scheiterten.

Mit der knappen 2:1-Führung ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste etwas besser aus der Kabine. Raitersaich war nun nicht mehr ganz so griffig in den Zweikämpfen, wodurch Schopfloch im Spielaufbau zunehmend mehr Raum bekam. Große Torchancen blieben zunächst dennoch Mangelware. Bis zur 54. Minute: Ein guter Steckpass wurde in die Tiefe weitergeleitet und erreichte Arold, der in der Spitze auftauchte und Glas im Raitersaicher Tor keine Chance ließ. Mit der ersten wirklich gefährlichen Aktion nach der Pause war der TSV damit wieder auf 2:2 herangekommen.

Raitersaich brauchte anschließend einige Minuten, fand dann aber wieder besser ins Spiel. Mit zunehmender Spieldauer erhöhte der SVR den Druck und wurde insbesondere durch schnelles Umschalten immer wieder gefährlich. Schieb und Ott sorgten dabei mehrfach für Unruhe in der Schopflocher Defensive. Die erneute Führung schien zunehmend nur noch eine Frage der Zeit, ließ allerdings bis in die Schlussminute auf sich warten.

Dann schlug Ott erneut zu. In der 90. Minute wurde Bachmann auf der linken Seite in die Tiefe geschickt und brachte den Ball in Richtung zweiter Pfosten. Dort nahm Schieb die Flanke gekonnt ab und legte zurück auf Ott, der die Ablage überlegt ins linke Eck setzte. 3:2. Die erste Führung nach dem Seitenwechsel und gleichzeitig das zweite Tor von Ott an diesem Nachmittag. Ganz durch war die Angelegenheit damit allerdings noch nicht. Schopfloch bekam in der Nachspielzeit

noch einen vielversprechenden Freistoß an der Strafraumkante zugesprochen. Arold trat an, setzte den Ball jedoch flach und ohne den nötigen Druck direkt in die Arme von Glas. Kurz darauf war Schluss.

Damit sichert sich der SV Raitersaich nach drei punktlosen Spieltagen die ersten drei Zähler der Saison. Schopfloch war der Kampfgeist über die gesamte Partie hinweg keineswegs abzusprechen und kam nach dem frühen 0:2-Rückstand zweimal zurück. Am Ende zeichnete sich der SVR iedoch durch die größere Anzahl an Torchancen und insbesondere in der Schlussphase durch den größeren Willen aus. Mit dem späten 3:2 belohnte sich Raitersaich schließlich für einen über weite Strecken engagierten Auftritt und kann nun mit den ersten Punkten im Gepäck den nächsten Schritt in die Saison machen.

Tobias Wache