SVR mit deutlichem Sieg im Derby

Nachdem der heutige Gegner in der vergangenen Woche noch absagen musste, konnte die Partie nun wie geplant stattfinden. Von Beginn an ließ die Heimelf keinen Zweifel daran, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln würde.

Nur wenige Minuten später (10.) war es erneut Schütz, der diesmal im Zentrum freigespielt wurde und Ott am Strafraumrand bediente. Ott nahm Maß und schloss trocken zum 2:0 ab. Der SVR II blieb weiter druckvoll und erhöhte in der 16. Minute auf 3:0 – wieder war es Osysek, der nach Vorlage von Schütz erfolgreich war.

Bereits in der 5. Minute setzte sich Schütz stark über die rechte Seite gegen zwei Verteidiger durch, behielt den Überblick und legte mustergültig für Osysek ab, der den Ball sicher zum 1:0 im langen Eck versenkte.

In der 24. Minute trug sich Ott erneut in die Torschützenliste ein. Nach einem Zuspiel von Grillenberger stellte er auf 4:0. Auch nach einer guten halben Stunde blieb das Bild unverändert: Schütz bereitete vor, Ott vollendete – 5:0.

Kurz nach der Pause sorgte Fiedler für ein weiteres Highlight. Nach einer Ecke bekam er in der 43. Minute den Ball am Strafraum, ließ mit einer starken Einzelaktion mehrere Gegenspieler stehen und traf mit etwas Glück zum 6:0.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Heimelf spielbestimmend. In der 57. Minute schickte Pirner Luu clever in den Strafraum, der den Ball gekonnt durch die Beine des Gästekeepers zum 7:0 einschob. Nur zwei Minuten später erhöhte Pirner selbst per Kopf nach einer Ecke von Luu auf 8:0 (59.).

Das 9:0 fiel in der 72. Minute nach einer energischen Einzelaktion von Schütz, der sich über die Außenbahn durchsetzte. Seine Hereingabe wurde letztlich vom Verteidiger Böhme unglücklich ins eigene Tor abgefälscht.

Den Schlusspunkt setzte Pirner in der 77. Minute nach Vorarbeit von Da Silva zum 10:0-Endstand.

Am Ende steht ein auch in dieser Höhe verdienter Derbysieg für den SVR II.