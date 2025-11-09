SVR im Rückspiel Siegreich

So hat sich die 2. Mannschaft des SV Raitersaich auch als Ziel gesetzt, diesmal siegreich aus dem Spiel hervorzugehen.

Ihm heutigen Spiel in Merkendorf, tritt der SVR II gegen eine Mannschaft an, welches es bisher als einzige geschafft hat, das Team von Michael Postl und Maximilian Schütz zu schlagen.

Auf dem schwer zu bespielbaren Rasen, merkte man beiden Mannschaften an, dass nicht jeder Ball den nächsten fand. Dennoch schaffte es abermals Schütz den eingelaufenen Batalou tief zu spielen. Dieser gewann das 1g1 mit dem Verteidiger und schob zum 0:2 ein.(18.)

So warteten sie auch nicht lange um durch Schütz nach einem schnell ausgeführten Freistoß an der rechten Strafraumkante Grillenberger in der Mitte zu finden. Dieser läuft perfekt auf den ersten Pfosten ein, und schließt zum 0:1 ab. (9.)

Das 0:3 erzielte erneut Batalou. Dieser wurde von Luu in der Mitte freigespielt und schob trocken ein.(25.)

Bei trocken konnte man nicht vom Platz sprechen, welcher zzunehmend schwieriger zu bespielen war und so auch mehr Fouls forderte.

Die Heimelf schaffte es kaum sich nach vorne mal zu entlassten. So war es dann auch Luu, der sich in der gegnerischen Hälfte den Ball eroberte und mit einem satten Rechtsschuss aus knapp 20m dem Keeper keine Chance lies. 0:4 (26.)

Das 0:5 erzielten die Gäste noch kurz vor der Pause. In der 36. Minute, abermals Batalou, nach einem guten zuspiel von Gahr, durchquert er den 16er, lies drei Verteidiger und ebenfalls den Torwart links liegen und erhöhte zum 0:5.

Doch das war nicht die letzte Aktion. Dieser gehörte der Heimelf. Nach einer Ecke steigt Issa ohne Gegenspieler hoch und köpft zum Anschlusstreffer ein. 1:5 (39.)

Mit breiter Brust kommt die Heimelf aus der Kabine und schafft es mal einem Konter gut auszuspielen. Baumgärtner schieß den im 16er stehenden Hamperl an den angelegten Arm. Der Schiri entscheidet von der Mittellinie auf Handelfmeter.

Der fällige 11er heißt Baumgärtner gegen Lang. Beide entscheiden sich fürs rechte Eck und Lang pariert. (53.)

In der zweiten Hälfte wechseln beide Mannschaften durch, was den Spielfluss etwas nimmt.

Dennoch kommen die Gäste immer wieder zu guten Aktionen schaffen es aber oft nicht ihr Vielzahl an Chancen zu nutzen.

Sei es eine gute Einzelaktion durch Schütz, der am Pfosten scheiterte, Luu, der einen von Batalou an der Grundlinie gespielten Ball auf der 11er ablegt und verzieht, sowie auch Pohl, der den Ball am 16er knapp über das Tor schoss.

Nur Luu schaffte es, den Ball mit Überzeugung über die Linie zu drücken. Nach einem Solo von Batalou an der Grundlinie drückt er den Ball im Zweikampf mit dem Keeper und mit Hilfe von Goth ins Netz. 1:6 (62.)

Somit marschiert der SVR II weiter in der B-Klasse 2 Nürnberg/Frankenhöhe in Richtung A-Klasse.