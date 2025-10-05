SVR II weiter mit der ungeschlagenen Serie

Die Gäste aus Raitersaich kamen im heutigen Spiel zu Gast in Großhaslach mit Wut im Bauch nach dem verpassten Sieg im Freitagspiel auf den Platz und machte gleich die Richtung der Partie klar.

Die Klarheit der Gäste machte der Heimelf gut zu schaffen und so konnten Sie sich keine Fehler erlauben.

Bereits nach 2 Minuten konnte Graf mit einer schönen Flanke aus dem Halbfeld Schütz am 11m Punkt bedienen. Dessen Kopfball konnte der Keeper noch parieren, aber Schütz setzte gut nach und schoss zum 0:1 in die Maschen.

So konnten Sie aber auch einen weiten Ball von Walter-Götz nicht verteidigen. Seine Flanke fand den Kopf von Graf, welcher über den Keeper ins Netz köpfte.(18.)

Die Angriffe der Gäste folgten weiter und die SG aus Großhaslach/Petersaurach konnte sich hinten nicht mehr wirklich befreien.

Pohls Ecke fand zuerst keinen Abnehmer, bekam aber den Abpraller erneut vor die Füße und konnte Schütz am 16er finden. Dieser legte sich dem Ball an seinem Gegenspieler vorbei und erzielte mit einem satten Schuss in den rechten Winkel das verdiente 0:3(27.)

So waren es dann auch wieder nur acht Zeigenumdrehungen später, dass Schütz entscheidend bei einem Rückpass zum Keeper der Heimelf störte, das der Ball vor die Füße vor Gahr prallte.

Dieser konnte im 16er von rechts mit einem satten Flachschuss zum 0:4 einnetzen.(35.)

So auch der Halbzeitstand.

In der 2. Hälfte wollte Heimelf noch einmal mehr nach vorne werfen, scheiterten aber immer wieder an der stabilen Defensive der Gäste.

Vereinzelt konnten Nadelstiche nach vorne gesetzt werden, welche aber durch gutes Stellungsspiel und souveräne Zweikampfführung unterbunden werden konnten.

Der SVR II hat nicht den Druck nach vorne zu müssen, spielten es dann aber Phasenweise zu leichte nach vorne.

Pohl wurde in der 60. Minute mal tief geschickt und umspielte clever den Keeper, flanke dann aber hoch nach langem warten in die Hände des Hüters, anstatt zum freistehenden Schütz in der Mitte.

So auch Graf ein paar Minuten später, der von Pohl gut steil gespielt wird, aber dann in die Hände des Keepers schoss.

Die letzte nennenswerte Aktion gehörte wieder dem SVR II. Welcher in Person von Schütz wieder bei einem Fehler der Defensive der Heimelf hellwach war und sich gegen den letzten Mann gut durchsetzte. Aber durch dessen stoß dann den Ball nicht mehr richtig traf und beobachten konnte wie der Ball an beide Innenpfosten prallte. Den Abpraller, erkämpfte sich selbiger wieder und legte auf Herbst zurück, welcher aber knapp verzogen.