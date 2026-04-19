SVR II unterliegt bei Fichte im Spitzenspiel Später Nackenschlag für Raitersaich – Ansbach dreht Partie in der zweiten Halbzeit von Maximilian Schütz · Heute, 16:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Roith

Die zweite Mannschaft des TSV Fichte Ansbach hat sich am Sonntag mit 3:2 gegen den SV Raitersaich II durchgesetzt und dabei vor allem von einer entscheidenden Phase nach der Pause profitiert. In einer über weite Strecken zerfahrenen Begegnung waren es weniger spielerische Höhepunkte als vielmehr individuelle Fehler und Standardsituationen, die den Ausschlag gaben.

Die Hausherren begannen druckvoll und erspielten sich in den ersten zwanzig Minuten mehrere Möglichkeiten. Der Führungstreffer fiel schließlich in der 30. Minute auf kuriose Weise, als eine Hereingabe ohne weiteren Kontakt den Weg ins Tor fand.

Raitersaich brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, kam dann aber über Einzelaktionen zurück. Nach einem Foul an Luis Carvalho Da Silva verwandelte Daniel Pohl den fälligen Strafstoß zum 1:1 (35.). Nur wenige Minuten später bot sich die Chance zur Führung, doch Maximilian Schütz scheiterte vom Punkt am Torhüter (39.). Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Raitersaich zunächst zielstrebiger. Ein gut ausgespielter Angriff über Patrick Ott führte zur Führung, als Schütz frei vor dem Tor die Übersicht behielt und zum 1:2 traf (55.). Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Bereits eine Minute später nutzte Ansbach einen folgenschweren Fehler im Aufbauspiel der Gäste und kam durch konsequentes Nachsetzen zum schnellen Ausgleich.