SVR II mit Ausrufezeichen in Brodswinden

Bereits in der 10min das 0:1, Schepis spielt Grillenberger im 16ner frei, der legt zurück wieder auf Schepis, der zieht aus 7m ab zum 0:1. Nur 4min später das 0:2, nach einer kurz ausgeführten Ecke, Pirner dribbelt in den 16ner und legt durch den Strafraum auf Schütz am 2ten Posten der nurnoch einschieben muss.

29. Minute läuft Schepis nach einem Ball in die Tiefe durch Pirner alleine auf den Torwart zu und umläuft zum 0:5

Die Heimhelf schien sehr überrascht doch das Tempo bleibt hoch. Minute 17 bereits das 0:3. Grillenberger erobert auf der linken Seite den Ball, flankt auf Ott in der Mitte, der auf Meier rüber legt, der zum 0:3 ein schiebt. Geht es dann auch weiter. 23. Minute das 0:4, Schepis spielt Ott in der Mitte an, der dreht sich um den Verteidiger und schließt aus 16m unter die Latte ab.

Die Heimelf schafft nur wenige Entlastungsangriffe, welche aber durch die stabile Defensive der Gäste und den souveränen Keeper im Sande verlaufen.

33. Minute dann bereits das 0:6. Schepis legt im 16ner wieder auf Clemens rüber, der aus 5m einschiebt.

Kurz vor der Halbzeit erhöht Pirner auf 0:7 nach einem Querpass durch Schepis.

Kurz nach Wiederanpfiff lassen die Gäste lange auf das nächste Tor warten. Pirner legt im Rückraum auf Schepis ab, guter Schuss aus 20m zum 0:8

60. Minute das 0:9. Pirner erobert 25m vor dem Tor den Ball und steckt auf Ott durch. Dieser ist eiskalt vor dem Tor und schließt ins untere rechte Eck ab.

Sechs Minuten später das 0:10. Schöner Doppelpass von Ott und Konopik. Ott steht frei im 16ner. Scheitert aber am Torhüter. Der abprallende Ball landet wieder vor Konopik der sauber abschließt.

Kurz vor Schluss dann noch drei Highlights wo Schepis seine klasse aufblitzen lässt. Schepis spielt Konopik auf der rechten Seite im 16ner frei, dieser legt wieder zurück auf Melo, der sehenswert in den Winkel verwandelt.(74.) Dann scheitert Pirner erst am Pfosten, der Ball landet im nachfolgenden Gewussel hoch bei Schepis, der per Seitfallzieher stark einnetzt.(77.) Bis dann zu letzten Aktion erneut Schepis über die linke Seite in den 16ner läuft und trocken abschließt.

