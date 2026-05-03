SVR II gewinnt Spitzenspiel

– Foto: Simone Grebehahn

Im heutigen Topspiel empfing Tabellenführer Raitersaich den Zweitplatzierten SG Petersaurach/Haslach II – und knüpfte dabei nahtlos an das deutliche 0:4 aus dem Hinspiel an.

Die Partie begann direkt mit einem Paukenschlag: Bereits in der 2. Minute wurde Schütz rund 20 Meter vor dem Tor zu Fall gebracht. Den fälligen Freistoß verwandelte Ott sehenswert über die Mauer zur frühen 1:0-Führung.

Die Gäste fanden anschließend besser ins Spiel und übernahmen phasenweise die Kontrolle, ohne jedoch zwingende Torchancen zu kreieren.

In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit vielen robusten Zweikämpfen. Raitersaich blieb gefährlich: Nach einem starken Lauf von Schlosser setzte dieser in der 15. Minute Safak in Szene, der jedoch gleich zweimal am stark reagierenden Keeper scheiterte. Kurz darauf hatte Schütz erneut viel Platz im Mittelfeld und spielte Ott tief, dessen Abschluss jedoch knapp am Tor vorbeiging.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimelf direkt wieder den Druck. In der 45. Minute hatte Schütz nach Vorlage von Bauer die große Chance zum 2:0, verzog jedoch knapp. Besser machte er es wenig später: In der 48. Minute wurde Schütz von Grillenberger perfekt in den Strafraum geschickt und vollendete eiskalt zum 2:0.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später nutzten sie eine Unachtsamkeit in der Defensive aus. Ein vermeintliches Abseits irritierte den Torhüter, sodass der Anschlusstreffer zum 2:1 fiel.

Raitersaich blieb jedoch souverän. In der 61. Minute kombinierten sich Schütz und Bauer stark über die Außenbahn, ehe Bauer Ott in den Lauf schickte. Dieser blieb vor dem Tor cool und stellte auf 3:1.

Nur drei Minuten später setzte sich erneut Bauer über außen durch, zog in den Strafraum und wurde gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ott sicher zum 4:1 (65.).

In der Schlussphase verlor die Partie etwas an Tempo. Den Gästen gelang in der 78. Minute nach einer Ecke noch der Treffer zum 4:2-Endstand.