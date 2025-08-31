SVR gibt weiter Gas

In der 6. Spielminute schickt Meier Fischer steil in den 16ner, dieser geht am Towart vorbei, bekommt aber keinen freien Schuss aufs Tor und legt auf Höppner zurück der sauber auf 1:0 stellt.

Zum 5.Spieltag stehen sich der SV Raitersaich II und die DJK/SV Mitteleschenbach gegenüber.

Nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte erobert Raitersaich den Ball. Meier spielt auf Luu der in der Mitte frei durch ist und kurz vor dem Torwart auf den mitgeeilten Grillenberger rüber legt, der den Ball nur noch über die Linie schieben muss, 3:0 (24.)

Nach 13 Minuten die erste Ecke des Spiel für Raitersaich. Herbst schlägt den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Höppner am höchsten steigt und zum 2:0 einköpft.

Vor der Halbzeit bekommt Fischer kurz vor dem 16ner den Ball, mit einer Drehung lässt er seinen Verteidiger stehen. Sein Schuss, durch die Hosenträger des Torwarts, prallt nur an den Innenpfosten. Den heraus springenden Ball kann Grillenberger im Nachschuss aber im Tor zum 4:0 (40.) unterbringen.

5 Minuten nach wieder Anpfiff der zweiten Halbzeit schickt Herbst Meier auf die Reise. Dieser sieht, dass der Torwart außerhalb des Tores steht und überspielt locker mit dem Span zum 5:0 (45.)

Nach 50 Minuten, die erste nennenswerte Chance für Mitteleschenbach. Forster kommt auf der rechten Seite durch und zieht an der Strafraumgrenze ab. Der Schuss geht aber links am Tor vorbei.

Dann schickt Schütz seinen Mitspieler auf die Reise. Luu kreuzt stark seinen Gegenspieler und ist frei vor Lederer. Sein wichtiger Schuss kann nicht pariert werden und landet zum 6:0 (50.) im Tor.

Nach einer Flanke von der rechten Seite bekommt Forster wieder den Ball im 16ner, überspielt sehenswert mit der Hacke zwei Verteidiger und steht alleine vor Postel. Verzieht aber und schießt links am Tor vorbei.

Nach einer Flanke bekommt Luu im 16ner den Ball und legt mit viel Übersicht auf den alleinstehende Fischer in der Mitte, der nur noch einschieben muss. (7:0, 68.)

Fischer erobert auf der linken Seite den Ball, lässt auf dem Weg zum Tor zwei Verteidiger stehen und schließt trocken zum 8:0 (69.) ab.

9:0, Fischer bekommt wieder auf der linken Seite von Hampetl den Ball und schießt flach aus 16m auf Tor. Der Torwart ist nicht schnell genug unten und der Ball zappelt im Netz.(76.)

Wieder ein deutliches Ergebnis für die Mannschaft vom Zuckermandelweg.

Somit klettert der SV Raitersaich auf den 3. Tabellenplatz.