SVR feiert Klassenerhalt

Die ersten 10 Minuten tasteten sich beide Mannschaften vorerst ab. Dann zeigte sich Wind gleich mit der ersten Chance effektiv. Nach einem langen Ball auf die Außen wurde Schmidt in der Mitte bedient, der zur 1:0 Führung einschob. Raitersaich antwortete mit einer Doppelchance. Tom Sträßner spielte Schütz im Strafraum frei, der mit seiner Direktabnahme an Heimtorhüter Präger scheiterte. Den Nachschuss setzte Ott aus spitzem Winkel an den Außenpfosten. Nach einer halben Stunde überlief Grams seinen Verteidiger, sein Schuss landete aber über dem Kasten. Kurz vor der Halbzeit wird Ott von Keeper Präger im Strafraum gelegt. Der Gefoulte trat selbst an, doch Präger konnte parieren.

Raitersaich kam deutlich besser in die zweite Hälfte. Fischer dribbelte sich an mehreren Verteidigern vorbei in den Strafraum und legte auf Schütz quer, der eiskalt zum Ausgleich abschloss. Nur wenige Minuten später war es erneut Schütz, der nach einem Steckpass vor Präger auftauchte, dessen Fußabwehr vereitelte aber den Doppelpack. Raitersaich schnürte Wind in der eigenen Hälfte ein. Nach einem Dribbling parierte Präger einen Schuss von Tom Sträßner. Danach flankte Schütz auf Ott, der den Ball in Ruhe annehmen konnte, aber seinen Abschluss über das Tor setzte. Anschließend hatte der eingewechselte Timothy Graf das 1:2 auf dem Fuß. Den ersten Schuss parierte Präger, der Nachschuss war dann zu unplatziert. Leon Graf köpfte zwei Mal nach einer Ecke über das Tor.

Auch Schütz konnte nach einer Flanke von Tom Sträßner seinen Kopfball platzieren. A Die Heimelf hingegen ha um nennenswerte Offensivaktionen in der zwriten Halbzeit und war mit dem Punktgewinn am Ende gut bedient.