SVR bietet Dombühl die Stirn

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Bei dem heutigen Aufeinandertreffen zwischen dem 10. aus Raitersaich und dem 2. aus Dombühl scheint die Rollenverteilung vielleicht erstmal einaml eindeutig. Wie es sich aber bereits in den ersten Minuten abzeichnete war dem heute nicht so.

In der 30. Minute war eine dieser Ecken, welche am ersten Pfosten durch Ott auf L. Graf verlängert wurde. Dieser konnte den Ball aber nach kurzem Pingpong aus ca. 5 Meter nicht mehr aufs Tor bringen.

Die Gäste aus Dombühl hatten es in den Minuten schwer den Zug zum Tor zu finden, während die Heimelf aus Raitersaich leichtfertig mit ihrer Vielzahl an Chancen, meist durch Ecken die durchrutschten, umging.

Das durchaus Intensive Spiel wurde öfter durch Fouls unterbrochen, was teils den Spielfluss nahm.

In der 38. Minute konnte F. Schütz auf außen Fischer in den 16er Steil schicken, welcher aber durch eine gute Abwehraktion, Ott am zweiten Pfosten nicht finden konnte.

In der 44. Minute konnte Teutscher durch einen guten Ball in die Tiefe geschickt werde, welche dann aus gut 20 Meter durch D'Alessandro unglücklich von den Beinen genommen wurde. Der Verteidiger war zwar mit einer Grätsche zuerst am Ball, dieser sprang ihm aber über den unteren Fuß, weshalb er mit dem oberen nachzog und dadurch den Flügspieler der Gäste traf.

Daraufhin musste der SVR für 10 Min. mit einem Mann weniger weiterspielen.

Nach der Pause hatte es die Heimelf schwer wieder in tritt zu kommen. Die Gäste schafften es gut den Ball laufen zu lassen, und hatten in der 52. Minute ein Chance aus knapp 16 Meter, welche durch Doganer zur Ecke geklärt werden konnte.

In der 60. Minute setze Tom Sträßner nach einem schön ausgespielten Konter, nach guter Ablage durch Fischer den Ball nur an die Latte. Der Keeper der Gäste wäre geschlagen gewesen.

Kurz darauf in der 63. Minute, verwandelte L. Reichel ein Freistoß aus ca. 20 Meter über die Mauer unter der Latte. Der Ball wurde noch durch die Mauer abgefälscht und knallte daraufhin gegen die Unterlatte und ins Netz.

Der Treffer kam in einer Druckphase der Gäste genau richtig.

Durch viele Unterbrechungen wurde oft der Spielfluss genommen und der SVR verteidigte kompakt. Allem vorran durch den heimischen Keeper Doganer, welche den Ball hin und wieder nach einem Fernschuss zur Ecke klärte.

In der 80. Minute konnte L. Graf den Ball per Kopf über die Latte Retten, nachdem der Gästestürmer am zweiten Pfosten zum Kopfball hochstieg.

In der 84. Minute wusste sich Beck nach einer eigene Ecke nur mit einem Foul im Laufduell mit Zimmermann zu helfen. Richtigerweise sah er dafür Gelb. Diese hatte er in der ersten Hälfte schon einmal für Meckerns wegen eines falsch ausgeführten Einwurfs erhalten.

In der 90. Minute konnte N. Zimmermann den Ball nach einem diagonalball im Halbfeld gut im Zweikampf erobern und lief alleine auf Gästner zu und verwandelte souverän flach im rechten Eck.

Ein nicht unverdienter Sieg der Heimelf war nicht mehr gefährdet und der SVR feierte.