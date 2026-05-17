SVR 2 meldet sich nach 2 Jahren zurück in der A-Klasse

Im heutigen Anschlussspiel in der B-Klasse 2 wäre beim Meister aus Raitersaichu eigentlich der SV Weidenbach/Ornbau 2 zu Gast gewesen. Leider musste der Gast aufgrund zu wenig Spielern absagen. Nicht destotrotz konnte die Mannschaft des SVR 2 die Meisterschaft auch ohne den letzten Spielerfolg feiern und meldet sich somit wieder zurück in der A-Klasse.