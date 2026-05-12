SVR 2 krönt sich zum Meister – Offensivspektakel in Eschenbach

In diesem Entscheidungsspiel sollte sich zeigen, ob der SV Raitersaich 2 heute die Meisterschaft perfekt machen und den Aufstieg in die A-Klasse feiern kann.

Der Start hätte für die Gäste kaum besser laufen können: Bereits in der 2. Minute wird Batalou auf der linken Seite freigespielt und zieht direkt drei Gegenspieler auf sich. Dadurch öffnet sich in der Mitte der Raum für Schütz, der tief startet und mustergültig bedient wird. Aus rund 20 Metern umspielt er noch einen Verteidiger und schiebt den Ball präzise ins rechte Eck zur frühen 0:1-Führung.

Bereits das Hinspiel gegen Wolframs-Eschenbach 2 war beim knappen 2:1 hart umkämpft – und auch diesmal bekamen die Zuschauer ein packendes Duell geboten.

Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später wird Hampel stark im Strafraum in Szene gesetzt und vollendet trocken zum 1:1-Ausgleich (3.).

Doch Raitersaich blieb gefährlich. Über Grillenberger kamen die Gäste erneut über die Außenbahn durch. Seine Flanke findet Schütz im Fünfmeterraum. Den ersten Abschluss pariert der Keeper stark, ebenso den direkten Nachschuss des Angreifers.

In der 12. Minute war es dann soweit: Schlosser schickt Batalou auf die Reise. Der wird links am Strafraum von zwei Verteidigern gestellt, lässt beide jedoch mit beeindruckender Leichtigkeit stehen und überlistet aus spitzem Winkel auch noch den Torhüter – 1:2.

Nur zwei Minuten später kombiniert sich Raitersaich erneut sehenswert nach vorne. Schlosser und Batalou spielen in der gegnerischen Hälfte einen souveränen Doppelpass, ehe Gahr steil geschickt wird. Der bleibt vor dem Keeper eiskalt und schließt trocken zum 1:3 ab (14.).

Anschließend spielte sich vieles im Mittelfeld ab, ehe Wolframs-Eschenbach in der 27. Minute wieder herankam. Nachdem sich die Heimelf vorne festgesetzt hatte, segelte ein Ball hinter die Abwehrkette der Gäste. Der Gästekeeper verschätzte sich beim Herauslaufen, sodass Wälzlein die Gelegenheit nutzte und auf 2:3 verkürzte.

Die erste Halbzeit hatte jedoch noch mehr zu bieten. In der 32. Minute führte eine Ecke von Gahr zunächst nicht zum Erfolg, doch nach einem misslungenen Klärungsversuch bekam er den Ball sofort wieder auf außen. Seine Hereingabe fand den völlig freistehenden Schütz im Fünfmeterraum, der nur noch die Fußspitze hinhalten musste – 2:4.

Kurz vor der Pause rückte Eschenbach weiter auf und bot dadurch Räume für Konter. Goth setzte Batalou stark in Szene, der sich gegen gleich drei Verteidiger behauptete und den Ball am herausstürmenden Heimkeeper vorbeispitzelte – 2:5 in der 42. Minute.

Nach der Halbzeit war die Luft etwas raus. Raitersaich 2 musste nicht mehr volles Risiko gehen und ließ den Ball souverän durch die eigenen Reihen laufen. Wolframs-Eschenbach 2 kam zwar noch zu einigen Möglichkeiten, scheiterte jedoch entweder an der stabil stehenden Defensive der Gäste oder vergab die Chancen zu leichtfertig.

So blieb es beim verdienten Auswärtssieg. Mit dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr: Der SV Raitersaich 2 ist Meister der B-Klasse 2 und steigt in die A-Klasse auf.