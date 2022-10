SVP trotzt Spitzenreiter Pasing nach Rückstand einen Punkt ab - Näther mit Last-Minute-Ausgleich Treffer in der Nachspielzeit

Planegg – Eine Dauerlösung wird die ungewöhnlich defensive Ausrichtung wohl nicht werden, mit der sich der SV Planegg-Krailling am Sonntag einen Punkt ermauerte. Im Auswärtsspiel bei der DJK Pasing habe sie sich aber als gute Wahl erwiesen, fand Trainer Andreas Budell. Pasing war vor dem Wochenende Tabellenführer, ohne jeden Punktverlust und mit 23 Toren aus sieben Spielen.

Mit einer Fünfer-Abwehrkette und davor einer Viererkette wartete der SVP in der eigenen Hälfte auf den Gegner. Und der habe meist Lösungen gesucht, „die es uns etwas einfacher gemacht haben als gedacht“, sagte Budell. Er habe damit gerechnet, dass die DJK versuchen würde, Bälle hinter die Abwehr zu spielen, darauf habe er seine Spieler eingestellt. Stattdessen hätten die Gastgeber immer wieder den Weg über die Flügel gesucht.

Da wollte Budell ohnehin defensiv spielen lassen. Als sich dann auch noch SVP-Torwart Sven Krost vor dem Spiel bei der DJK verletzte, und mit Germain Ojoye einen Feldspieler ins Tor musste, war die Devise klar: Es sollten so wenige Bälle wie nur irgendwie möglich aufs Planegger Tor kommen.

So war die DJK eine Halbzeit lang recht harmlos. Zwei Minuten vor der Pause entschied der Unparteiische dann aber nach einem direkten Duell zwischen einem Pasinger Angreifer und Aushilfsschlussmann Ojoye auf Foulelfmeter. „Ich sage, dass das keiner war. Germaine hat weder Ball noch Gegner getroffen“, gab Budell seine Sicht der Dinge wieder. An der 1:0-Führung für die DJK durch Muhamet Mucoli änderte das nichts.

Das zweite Pasinger Tor kurz nach der Pause mussten sich die Planegger dann aber zweifellos selber ankreiden. „Das war eine ganze Fehlerkette“, urteilte Budell. Die Planegger hatten einen zweiten Ball schlecht geklärt und konnten trotz klarer Überzahl ein Anspiel aus 20 Metern auf Pasings Stürmer Rachid Teouri nicht verhindern. Der traf zum 2:0.

Nach einer guten Stunde nahm Budell mehrere Wechsel vor, brachte frische Spieler für die Außenbahnen. „Und das hat auch was gebracht“, fand er. Der eingewechselte Armin Darbahani bediente Jonas Näther, der zum 2:1 traf. In der Nachspielzeit konnte dann Martin Bauer per Kopf zu Näther weiterleiten, der dem SVP mit seinem zweiten Treffer den Punkt sicherte, den sich die Mannschaft vor allem durch die gute Defensivleistung „verdient hat“, wie Budell fand. „Pasing hatte im ganzen Spiel kaum Torchancen.“ (sr)

DJK Pasing – SV Planegg-Krailling 2:2 (2:0) SV Planegg-Krailling: Ojoye; Velickovski, Pfleiderer, Wassermann, Bavas (C), Näther, Sturm, Egger, Capek, Kado, Bauer; Gerner, Darbahani, Lorenz, Lazarevic Tore: 1:0 Mucoli (43./FE), 2:0 Teouri (51.), 1:2, 2:2 Näther (80., 90.+1)