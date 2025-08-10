SVP schlägt SVP: Planegg feiert 4:1-Auswärtssieg in Pullach

Als schönen Ausflug nach Pullach hat Coach Pero Vidak das Auswärtsspiel seines SV Planegg-Krailling bezeichnet. Seine Elf gewann 4:1, doch die Partie war knapp.

Mit einem guten Gefühl hat sich Pero Vidak für gut eine Woche in die Heimat nach Kroatien verabschiedet. Nachdem das erste Heimspiel seines SV Planegg-Krailling vor einer Woche gegen den MTV München mit 0:2 gehörig in die Binsen gegangen war, rehabilitierten sich die Bezirksliga-Fußballer am Samstag bei Landesliga-Absteiger SV Pullach und gaben ihrem Chefcoach einen 4:1-Auswärtssieg mit auf die lange Reise. Doch eines stellte Vidak trotz des am Ende deutlichen Resultats im Duell SVP gegen SVP klar: „Es war bei Weitem nicht die ganze Zeit über klar, dass wir gewinnen.“

Pullach gegen Planegg: Demonjic und Bauer „gewinnbringend“

So etwa in den Anfangsminuten, in denen Pullach die ersten Torgelegenheiten verzeichnete, diese jedoch nicht nutzen konnte. Anschließend waren die Gäste aus dem Würmtal an der Reihe und erspielten sich die laut Vidak „besseren Chancen“. Insbesondere Ex-Profi Aleksandar Demonjic brachte bei seinem ersten Auftritt nach der noch abzusitzenden Rotsperre aus der vergangenen Saison viel Gefahr in die Planegger Angriffsbemühungen.

„Er war ein belebendes Element“, sagte Vidak und ergänzte hinsichtlich des Zusammenspiels mit dem spielenden Co-Trainer Martin Bauer auf der Zehner-Position: „Mit Martin zusammen eine gewinnbringende Kombination.“ Der nominelle Abwehrchef durfte gegen seinen Ex-Verein mal wieder – wie in jüngeren Jahren – in der Offensive ran, weil Vidak in der Urlaubszeit zum Improvisieren gezwungen war. Ihm fehlten unter anderen Toptorjäger Valentino Gavric und Flügel-Neuzugang Fabijan Podunavac.

Pullach gegen Planegg: Demonjic-Doppelpack ebnet Weg

Nachdem Demonjic einmal am Pfosten und einmal an einem auf der Linie klärenden Verteidiger gescheitert war, schoss er die Schwarz-Blauen in der 30. Minute nach Zuspiel von Bauer in Führung. „Danach war der Gegner drauf und dran auszugleichen“, musste Vidak feststellen. Sein Team brachte das Resultat aber in die Pause – und zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Demonjic nach einem Konter auf 2:0.

Maximilian Stapf brachte die Isartaler mit dem 1:2 per Kopf wieder zurück ins Spiel (69.). „Ihn kannst du nicht komplett ausschalten“, sagte Vidak über den 35-jährigen Ex-Landesliga-Torjäger, den er einst selbst beim TSV Grünwald unter den Fittichen hatte. In der Folge witterte Pullach erneut Morgenluft, machte gehörig Druck und schnürte die Gäste fünf Minuten lang nahezu durchgehend an deren Sechzehner ein, ohne aber die ganz gefährlichen Chancen zu entwickeln.

Pullach gegen Planegg: Schmeichelhafter Elfmeter in der Crunchtime

In einem der Planegger Entlastungskonter entwischte schließlich Demonjic der Defensive, umkurvte Keeper Leopold Bayerschmidt und wurde von diesem zu Fall gebracht – und der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. „Ich hatte gute Sicht, und in meinen Augen war es ein schmeichelhafter Elfmeter, weil der Torhüter mit der Fußspitze auch den Ball berührt“, gab Vidak zu. Mario Simic ließ sich die Gelegenheit dennoch nicht nehmen und traf vom Punkt zum 3:1 (76.).

Zwar sei dies noch lange keine Vorentscheidung gewesen, „aber danach waren wir wieder ein bisschen sicherer“, so Vidak, der den Sieg auch wegen der eigenen Anzahl an sehr guten Torchancen als verdient bezeichnete. Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Planeggs aufgerückter Innenverteidiger Momko Kojic per Kopf. mg