SVP ringt Geiselbullach nieder – Schiri zeigt falschen Spielern Rot

SVP gegen SV Raisting am 07.09.25 ab 15 Uhr. Am Ball: Nr. 16 - Momko Kojic. . Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Als „ziemliches Durcheinander“ umschrieb Pero Vidak das Heimspiel seines SV Planegg- Krailling am Sonntagnachmittag gegen den TSV Geiselbullach. Und damit meinte der Trainer des Bezirksligisten mehr oder weniger das gesamte Spiel, dessen Verlauf er auch einige Stunden nach Abpfiff noch nicht so recht greifen konnte. Und so nahmen sich Vidak und seine Mannen vor, „das Spiel zu vergessen und nur die drei Punkte mitzunehmen“. Denn die hatte der Tabellenzweite dank zweier später Tore und dem damit verbundenen 2:0-Sieg gegen den Neuling doch noch eingefahren.

Zuvor hatte sich der aufstiegsambitionierte Favorit lange schwergetan. Wenngleich bereits in der Anfangsphase zweimal durch Valentino Gavric sowie je einmal durch Dario Matijevic und Aldin Ahmetovic teils hochkarätige Chancen auf die frühe Führung dagewesen waren. Diese vergaben die Planegger aber, und weil der abstiegsbedrohte Gast schon in der ersten Halbzeit möglichst viel Zeit von der Uhr nahm, kamen die Schwarz-Blauen nie so richtig im Spiel auf ihrem Kunstrasenplatz an. Zur Pause hieß es 0:0.

In der zweiten Hälfte geriet der Spielfluss, auch bedingt durch Wechsel, noch mehr ins Stocken. Und so musste der SVP ein wenig auf Fortunas Hilfe bauen. Zehn Minuten vor dem Ende bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen. „Da hatten wir ein bisschen Glück“, musste Vidak zugeben. „Den kann man geben, muss man aber nicht.“ Mario Simic verwandelte vom Punkt und brachte sein Team spät doch noch auf die Siegerstraße.