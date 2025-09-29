SVP-Reserve lässt Chance auf Punkte ungenutzt – Fortsenried zu stark

Die Zweitvertretung der Planegg-Kraillinger musste sich mit 1:2 dem TSV Forstenried geschlagen geben und rangiert damit auf auf Platz elf der Tabelle.

Forstenried – Zwei Wochen nach dem ersten Saisonsieg erlebten die Kreisklassen-Fußballer des SV Planegg-Krailling II einen schmerzhaften Rückschlag. „Wir haben eine gute Chance verpasst“, sagte SVP-Coach Mohamed Essa nach dem 1:2 (1:0) beim Tabellennachbarn TSV Forstenried .

Die erste Hälfte gehörte klar den Gästen, die nach nicht mal drei Minuten gleich in Führung gingen. Samuel Elemazu wurde auf der rechten Seite frei gespielt. Seine scharfe Hereingabe bugsierte Forstenrieds Omar Bacchouche unglücklich ins eigene Tor.

„Leider haben wir es verpasst, aus unseren Chancen das zweite Tor zu machen“, bedauerte Essa. Das sollte sich in den zweiten 45 Minuten rächen. Bei Forstenried drehte der bereits Mitte der ersten Halbzeit eingewechselte Zülfikar Türk auf. „Ihr mit Abstand stärkster Spieler“, berichtete Essa. Die Gegentore verschuldeten die Würmtaler jedoch selbst. Beim 1:1 ließ Planeggs Torwart Nico Meyer, der am Sonntag auch die Kapitänsbinde trug, einen Ball wieder fallen.

Sieben Minuten später kassierten die Gäste in kurzzeitiger Überzahl nach einer Zeitstrafe gegen die Forstenrieder sogar das 2:1 nach einem Ballverlust nach eigenem Abstoß. Davon erholte sich die Bezirksliga-Reserve nicht mehr. „In der zweiten Halbzeit war der Gegner klar besser“, berichtete Essa. Mit nur vier Punkten aus den ersten fünf Spielen hängt seine Mannschaft im Tabellenkeller fest.