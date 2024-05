Den Ball immer im Blick hatte Valentino Gavric, der gegen Solln doppelt traf. Foto.- Dagmar Rutt – Foto: Foto: Dagmar Rutt

SVP hängt auch Konkurrent Solln ab - „Noch sind aber 15 Punkte zu vergeben" Marschiert Planegg in die Bezirksliga?

Mit einem 3:1 im Nachholspiel gegen den TSV Soll hat der SV Planegg-Krailling die Tabellenführung ausgebaut. Das Titelrennen sei aber noch offen, warnt Trainer Pero Vidak.

Planegg – Der SV Planegg-Krailling marschiert unbeirrt weiter in Richtung Bezirksliga. Der Tabellenführer der Kreisliga 2 hat auch den TSV Solln geschlagen. Nach dem 3:1 am Mittwoch ist die Ausgangslage für den Saisonendspurt nun komfortabel. Trainer Pero Vidak will von Rechenspielen aber weiterhin nichts wissen. „Das überlasse ich anderen“, sagt er. Zu seinen Aufgaben zählt er, keine Leichtfertigkeit aufkommen zu lassen. Zumindest gegen Solln ist das gelungen, auch wenn die Planegger es spannender machten als nötig.

Dass es mit einem weiteren Sieg nicht einfach werden würde, war anzunehmen. Solln schwächelte zuletzt zwar, ist aber eine Mannschaft „mit zwei Gesichtern“, wie Vidak es formulierte. Der TSV hatte den Planeggern im Hinspiel im Oktober eine 1:5-Niederlage zugefügt, ihre bisher einzige in dieser Saison. Und es waren nur drei Tage vergangen seit dem anstrengenden Sieg in Großhadern, für den der SVP bis zum Siegtreffer in der 91. Minute hart hatte arbeiten müssen. Vidak veränderte die Anfangself nur geringfügig. Abdul Tchagouni nahm diesmal auf der Bank Platz. Moritz van Boyen stand dafür wieder von Beginn an auf dem Platz. „Ich habe überlegt, einigen Spielern eine Pause zu gönnen. Aber das hätte bedeutet, Spieler einzusetzen, die nach Verletzungen erst zurückkehren oder die am Sonntag in der zweiten Mannschaft im Einsatz waren.“ Gavric entschied mit seinem zweiten Treffer die Partie