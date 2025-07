SVP gewinnt Testspiel in Rosenheim – Bangen um Martin Bauer

Der Kader des SV Planegg-Krailling wächst langsam wieder. Vor einer Woche mussten die Bezirksliga-Fußballer noch den Test gegen den Landesligisten FC Schwabing aus personellen Gründen absagen. Am Samstag konnten die Würmtaler endlich ihr zweites Testspiel der Sommervorbereitung absolvieren. Sie gewannen dabei souverän mit 3:0 (3:0) beim frisch in die Bezirksliga aufgestiegenen SB DJK Rosenheim. „Es war ein sehr dominanter Auftritt von uns. Eigentlich hätten wir höher gewinnen müssen“, kommentierte SVP-Coach Pero Vidak.

Die Gäste sorgten am Inn schnell für klare Verhältnisse. Martin Bauer traf in der zwölften Minute nach einer Ecke per Kopf zum 1:0. Kurz danach zeigte Angreifer Valentino Gavric seine Torjägerqualitäten. Innerhalb von drei Minuten traf er zweimal, jeweils nach einem Steckpass ins Zentrum (16., 18.). „Danach haben wir leider die eine oder andere große Chance ausgelassen“, bedauerte Vidak. Immerhin ließen die Planegger keine nennenswerten Möglichkeiten der ersatzgeschwächten Hausherren zu.