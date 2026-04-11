SVP darf sich keinen Ausrutscher erlauben

mario simic – Foto: Dagmar Rutt

Der SV Planegg-Krailling kämpft um die Aufstiegsspiele zur Landesliga. Die Konkurrenz lauert auf weitere Ausrutscher der Würmtaler.

Von der Souveränität der Vorrunde fehlte zuletzt beim SV Planegg-Krailling jede Spur. Zuletzt zitterten sich die Bezirksliga-Fußballer zu einem 2:1-Heimsieg gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger SV Ohlstadt. „Wir haben gerade eine schlechte Phase“, bekennt SVP-Coach Pero Vidak. Dennoch haben die Würmtaler vor dem Saisonschlussspurt alle Trümpfe in der Hand. Wenn sie jedoch Rang zwei verteidigen wollen, muss sich die Vidak-Elf wieder steigern. Zu stark präsentierten sich zuletzt die Rivalen aus Gilching und Waldeck-Obermenzing, die auf weitere Ausrutscher des SVP lauern. Deren Hoffnung dürfte groß sein, dass Planegg bereits am Samstag (14.30 Uhr) beim Tabellenfünften 1. FC Penzberg Federn lässt. „Wenn wir da so spielen wie gegen Ohlstadt, wird es nicht reichen“, stellt Vidak klar.

Auch wenn der FCP zuletzt beim 2:4 in Obermenzing nach schwacher zweiter Halbzeit unterging, ist das Team nur schwer zu schlagen und zählt zudem zu den heimstärksten Mannschaften der Bezirksliga Süd. „Sie haben viele starke Fußballer in ihren Reihen“, urteilt Vidak vor der Partie, die auf Kunstrasen ausgetragen wird. „Das sollte uns aber auch entgegenkommen“, sagt Vidak. Dort sollten die Planegger ihre spielerischen Qualitäten wieder mehr zur Geltung bringen können als bei den beiden Heimpartien zuletzt gegen Untermenzing (0:0) und Ohlstadt. „Wir trauen uns daheim einfach nicht, Fußball zu spielen“, bedauert Vidak. Ärgerlich ist auch, dass Spielgestalter Mario Simic derzeit aufgrund von Knieproblemen körperlich nicht in bester Verfassung ist. „Er ist nach seiner Einwechslung gegen Ohlstadt jedem Zweikampf aus dem Weg gegangen“, berichtet Vidak. Ob es am Samstag zu einem Einsatz in der Startelf reichen wird, ist fraglich. Gleiches gilt für Amani Mbaraka, der unter der Woche krankheitsbedingt pausieren musste. Angreifer Valentino Gavric weilt im Urlaub.

Im Hinspiel reichte es für die Planegger Fußballer trotz 2:0-Führung nur zu einem 2:2. Den Druck des Siegenmüssens möchte Vidak von seinem Team weiter fernhalten. „Waldeck spielt seit Jahren in der Bezirksliga, Gilching war vor nicht allzu langer Zeit in der Landesliga. Wir spielen dagegen erst unsere zweite Saison in der Bezirksliga nach dem Aufstieg“, sagt er.