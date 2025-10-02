SVO-Jungspunde mit 17:1 im Rücken: SV Ohlstadt will Heimfluch gegen Gilching brechen

Nach nur fünf Punkten aus zehn Spielen will der SV Ohlstadt seine Torflaute beenden und gegen Gilching den ersten Heimsieg feiern.

Zehn Spieltage hat Aufsteiger SV Ohlstadt in der Bezirksliga nun absolviert. Oft bekam die Truppe von Anton Geiger und Rudi Schedler viel Lob für ihre Auftritte. Aber der Ertrag stimmt mit fünf Punkten nicht. „Einerseits ist es ja schön, Lob für die gezeigte Leistung zu bekommen“, betont Geiger. „Andererseits bringt es nicht viel, wenn am Ende nichts Zählbares dabei herauskommt. Fußball ist nun mal ein Ergebnissport.“

An diesem Freitag (15 Uhr) startet der SVO in das zweite Drittel der Saison und hofft auf einen ähnlich erfolgreichen Beginn wie beim ersten. Damals besiegte er Raisting zum Auftakt. Bis jetzt der einzige Dreier. Gegen den TSV Gilching/Argelsried soll der Knoten endlich platzen. Der langjährige Landesligist – von 2016 bis 2024 – zählt zum erweiterten Favoritenkreis um den Aufstieg. Richtig in die Spur fand er bislang aber nicht. Sechs Siege stehen vier Niederlagen gegenüber. Die Form spricht dank eines Remis gegen MTV München leicht für die Ohlstädter Gäste, da Gilching zuletzt Untermenzing und Raisting den Vortritt lassen musste.

Problem der Mannschaft von Trainer Christian Rodenwald ist dabei vor allem die eigene Chancenverwertung. Davon kann auch der SVO ein Lied singen. Die Unterschiede sind dennoch gravierend: Ohlstadts Gastgeber traf bislang mehr als doppelt so oft ins Schwarze. Und diese Treffer haben sie auch auf deutlich mehr Schultern verteilt.