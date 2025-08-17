 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Tamara Rabuser

🗣 SVO in Überzahl "nicht gut" ‒ Bullach hadert mit Schiedsrichter

Die Reaktionen zum fünften Spieltag der Bezirksliga Süd

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga Süd ist vorüber und hatte erneut einiges zu bieten. Geiselbullach hadert mit einer nicht gegebenen roten Karte. Der SV Ohlstadt ist trotz Überzahl nach roter Karte schwächer als Denklingen.

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
0
2
Abpfiff

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: "Ich glaube über 90 Minuten gesehen wäre eine Punkteteilung verdient gewesen. Am Ende stehen wir leider trotzdem mit leeren Händen da. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir die spielbestimmenden Mannschaft und sind zu richtig guten Chancen gekommen, konnten den Ball aber leider nicht final über die Linie drücken. Planegg hatte während dem Spiel auch diverse gute Torchancen, kann aber froh sein, dass es in der ersten Halbzeit keine rote Karte gab."

Gestern, 16:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
1
1
Abpfiff

Anton Geiger, Trainer des SV Ohlstadt: "Der Spielverlauf war für uns denkbar schlecht. Nach einer Ecke auf den zweiten Pfosten waren wir nach dem ersten Standard im Rückstand. Im Anschluss müssen wir uns bei unserem Torhüter bedanken, der uns mit zwei Riesensaves im Spiel gehalten hat. Im Lauf der ersten Halbzeit sind wir besser ins Spiel gekommen und gleichen dann vor der Halbzeit verdient aus,. Nach der Halbzeit haben wir wieder ein bisschen gebrauch um ins Spiel zu finden. Die rote Karte für Denklingen hat unserem Spiel dann nicht gut getan. In Überzahl machen wir es nicht gut und Denklingen hatte die besseren Möglichkeiten. Unterm Strich ist das 1:1 ein gutes Ergebnis für uns und wir gehen positiv in die nächsten Spiele."

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
4
1
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SC Olching
SC OlchingSC Olching
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
2
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
3
3
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
0
4
Abpfiff

