🗣 SVO in Überzahl "nicht gut" ‒ Bullach hadert mit Schiedsrichter

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: "Ich glaube über 90 Minuten gesehen wäre eine Punkteteilung verdient gewesen. Am Ende stehen wir leider trotzdem mit leeren Händen da. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir die spielbestimmenden Mannschaft und sind zu richtig guten Chancen gekommen, konnten den Ball aber leider nicht final über die Linie drücken. Planegg hatte während dem Spiel auch diverse gute Torchancen, kann aber froh sein, dass es in der ersten Halbzeit keine rote Karte gab."

Anton Geiger, Trainer des SV Ohlstadt: "Der Spielverlauf war für uns denkbar schlecht. Nach einer Ecke auf den zweiten Pfosten waren wir nach dem ersten Standard im Rückstand. Im Anschluss müssen wir uns bei unserem Torhüter bedanken, der uns mit zwei Riesensaves im Spiel gehalten hat. Im Lauf der ersten Halbzeit sind wir besser ins Spiel gekommen und gleichen dann vor der Halbzeit verdient aus,. Nach der Halbzeit haben wir wieder ein bisschen gebrauch um ins Spiel zu finden. Die rote Karte für Denklingen hat unserem Spiel dann nicht gut getan. In Überzahl machen wir es nicht gut und Denklingen hatte die besseren Möglichkeiten. Unterm Strich ist das 1:1 ein gutes Ergebnis für uns und wir gehen positiv in die nächsten Spiele."