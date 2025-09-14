SVO entführt drei Punkte aus Westerndorf

Am Freitag Abend war der Kreisliga-Neuling SV 66 Oberbergkirchen zu Gast beim SV Westerndorf. Ohne etwas zu Verlieren und ohne Druck brachen die Gäste mit einem Fanbus der Aumhamer Buam zum Flutlichtspiel um 20:00 Uhr nach Westerndorf auf.



Von Beginn an zeigte sich ein Spiel auf Augenhöhe, wobei der Aufsteiger mit seinem offensiven Pressing die Heimmannschaft überraschen konnte. Die Westerndorfer kamen zu keinem vernünftigen Spielaufbau, da sie ständig unter Druck gesetzt und mit Tempo angelaufen wurden. Die mitgereisten Fans befürchteten, dass ihre Mannschaft das Pressing und Tempo nicht über 90 Minuten ausüben können. Aber sie wurden eines Besseren belehrt. Bis zum Abpfiff konnte der Aufsteiger sein "Spiel" durchziehen und die Westerndorfer zur Verzweiflung bringen. Dennoch kamen die Hausherren auch hin und wieder zu gefährlichen Kontern, welche aber von dem erneut gut aufgelegten SVO-Goalie, Manu Glasl, vereitelt werden konnten.



Nach zwei Balleroberungen kam der Gast aus Oberbergkirchen in der 25. und 30. Minute jeweils zu gefährlichen Abschlüssen durch Schiller Julian und Greimel Matthias, die beide aber knapp das Tor verfehlten.

Westerndorf versuchte in der ersten Halbzeit sich mit Kontern aus dem Pressing zu befreien und spielten sich so auch zweimal gefährlich in den 16er der Gäste, wobei die Abwehr aus Oberbergkirchen an diesem Freitag sich gegenseitig sehr gut abgesprochen und agiert hatte, sodass die Abschlüsse am Ende geklärt werden konnten.



Jeweils nach einem Foulspiel mussten erst Stix Tizian vom SV Westerndorf und kurz darauf der SVOler Langschartner Peter 10 Minuten zuschauen, da an diesem Abend der Schiedsrichter die Karten und Strafen etwas leichtfertig gezückt hatte.



Kurz vor der Pause dann die nicht unverdiente Führung der Gäste aus Oberbergkirchen. Ein perfekt geschlagener Eckball von Michael Greimel konnte der Verteidiger aus Westerndorf nicht mehr klären und fand somit nur noch den Weg in das eigene Tor.

Dies war zugleich der Halbzeitstand.



Nach der Pause veränderte sich der Spielablauf kaum. Westerndorf drängte auf den Ausgleich, fand aber wenig Mittel, den Gast aus Oberbergkirchen zu überwinden.

Ein Abschluss vom 16er Eck über´s Tor und ein Kopfball aus 5 Metern neben das Tor waren die gefährlichsten Aktionen der Heimmannschaft im zweiten Abschnitt.

Der Gast aus Oberbergkirchen konterte nun mehrmals über die agilen Außenspieler, welche aber selten einen Abnehmer fanden und den sogenannten letzten Pass nicht anbringen konnten.



Kurz vor Schluss dann nochmal ein Aufreger, als nach einem klaren Foulspiel von Thomas Göller an SVW Spielmacher Fabian Martinus, dieser die Beherrschung verlor und seinen Gegenspieler zu Boden schubste. Die rote Karte geht hier klar in Ordnung. Der Spieler sah das ähnlich und verließ den Platz ohne sich zu Beschweren.



Schiedsrichter Betz zeigte anschließend 6 Minuten Nachspielzeit an, welche der Gast aus Oberbergkirchen nun in Überzahl souverän überstand und die ersten drei Punkte in der noch jungen Kreisliga-Saison mit nach Hause nehmen konnte.



Am Ende ein verdienter Sieg für die Gäste aus Oberbergkirchen, da an diesem Tag der Einsatz und die Laufbereitschaft belohnt wurden. Der SVW bleibt mit 5 Punkten im Mittelfeld der Tabelle stehen.