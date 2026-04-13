SVN weiterhin ersatzgeschwächt aber souverän!

Heute hatte der SVN den TSV Rehling aus dem Tabellenunterhaus zu Gast. Die vergangene Woche hat gelehrt, dass man trotz des Tabellenplatzes, auch solche Spiele nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, noch dazu, da beim SVN die Ausfälle nicht aufhören. Dieses Wochenende musste beispielsweise Torwarttrainer Stefan Ludes im Tor aushelfen.
Die erste Halbzeit begann schon chaotisch. Direkt mit dem ersten Angriff der Gäste fiel das 0:1. Rezan Ali köpfte einen Freistoß von halbrechts an den Rücken seines Kollegen. Der Abpraller landete direkt vor den Füßen des Gästestürmers, der völlig frei vor Stefan Ludes stand und nur noch einschieben brauchte. Die Rehlinger Spieler hielten das Spiel anfangs noch offen und gingen das Tempo gut mit. Im Verlauf der ersten Halbzeit merkte man aber schnell, dass sie dies nicht durchhalten konnten. Nordendorf zog das Spiel schnell an sich. In der 7. Minute gelang schon der Ausgleich durch Joshua Aydogan per Elfmeter. Nach Ecke versuchte Rezan Ali den Ball aufs Tor zu bringen. Eigentlich gab der Gästekeeper schon das Kommando, dass er den Ball sicher abfangen würde, aber hier verschätzte er sich gehörig, was im Verlauf des Spiels noch häufiger passieren sollte. Kapitän Tobias Stanikowski funkte dem Keeper dazwischen und wollte den Ball aufs Tor köpfen, wurde aber vom Torwart gefoult was folgerichtig zum Strafstoß führte. Langsam merkte man, dass Rehling abreißen lassen musste. In Minute 16 setzte sich Julian Mehring gegen zwei Gegner durch, setzte den Abschluss aber an den Außenpfosten. Nordendorf machte es sich wieder selbst schwer, weil man einfach die eigene Stärke nicht konsequent ausspielte, sondern sich immer wieder von der Leistung des Gegner mitreißen ließ. Daher dauerte es auch bis zur 30. bzw. 32. Minute, als Christian Hollinger per Doppelschlag für klare Verhältnisse sorgte. Das 2:1 erzielte er per Kopf nach Eckball, das 3:1 dann nach Flanke von Joshua Aydogan. Hier legte er sich den Ball nochmal zurecht und hielt drauf. Der Schuss wurde unhaltbar abgefälscht. Nordendorf bestimmte nun das Spielgeschehen. in der 40. Minute setzte sich Joshua Aydogan auf Rechtsaußen durch. Den Pass in die Mitte konnte Julian Mehring aber nicht verwandeln, hier war der Gäste-Keeper zur Stelle. Gleiche Situation nur 3 Minuten später, dieses mal kam die Flanke von Joshua Aydogan von links, erneut auf Julian Mehring, der aber wieder ans Außennetz vergab. Das war auch die letzte Aktion der ersten Halbzeit.
Während Rehling anfangs noch gut mithielt, merkte man schnell, dass sie das Tempo nicht halten konnten. Nordendorf bestimmte zunehmend das Geschehen, verpasste es aber noch deutlich höher in Führung zu gehen.
Halbzeit zwei begann ähnlich wie die erste Hälfte. Rehling versucht nochmal was, konnte aber schon nach wenigen Minuten nichts mehr entgegensetzen. Nordendorf bestimmte das Spiel ruhig und kontrolliert. Bis zur 54. Minute passiert auch nicht viel. Ab da wurde das Angriffsspiel der Nordendorfer wieder intensiver. Nach Ecke von Christian Hollinger verpassten in der Mitte sowohl Julian Mehring als auch Ioannis Gkountoglou nur knapp. 3 Minuten später umrundete erneut Joshua Aydogan die halbe Gäste-Abwehr inklusive dem aus dem Tor herausgestürmten Keeper, legte den Ball dann in die Mitte, der Schuss von Julian Mehring bliebt aber in der Gäste-Verteidigung hängen. In der 66. Minute dann die nächste hochkarätige Chance vom inzwischen eingewechselten Sven Gruber, der sofort für neuen Schwung in der Offensive sorgte und stark aufspielte. In diesem Fall versuchte er den Torwart, der weit vor dem Kasten stand zu überlisten. Dieser bekam aber gerade noch die Fingerspitzen an den Ball. Mit der nächsten Aktion in Minute 67 gelang dann aber ein weiterer Treffer zum 4:1 durch Ioannis Gkountoglou per Kopf nach Eckball von Christian Hollinger. 5 Minuten später hätte der SVN direkt weiter erhöhen können. Sowohl Rezan Ali nach Ecke per Kopf, als auch Julian Mehring nach Steckpass von Joshua Aydogan vergaben knapp. Die letzte Chance leitete dann wieder der stark spielende Christian Hollinger ein, der sich am rechten Sechzehnereck durchsetzte. Den Ball in die Mitte verpasste dann aber Tobias Stanikowski knapp.
Damit ging das Spiel dann auch 4:1 für den SVN zu Ende. Zu keiner Zeit ließen die Hausherren hier Zweifel aufkommen, wer die Punkte behalten würde. Dennoch hätte das Ergebnis doch deutlich höher ausfallen können wenn die Chancen konsequenter genutzt worden wären. Nächste Woche geht es dann zum Big-Points-Spiel zum TSV Mühlhausen, die aktuell mit Platz 3 in der Tabelle, die direkten Verfolger vom SVN sind.