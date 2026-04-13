SVN weiterhin ersatzgeschwächt aber souverän!

– Foto: Philipp Dinger

Heute hatte der SVN den TSV Rehling aus dem Tabellenunterhaus zu Gast. Die vergangene Woche hat gelehrt, dass man trotz des Tabellenplatzes, auch solche Spiele nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, noch dazu, da beim SVN die Ausfälle nicht aufhören. Dieses Wochenende musste beispielsweise Torwarttrainer Stefan Ludes im Tor aushelfen.

Die erste Halbzeit begann schon chaotisch. Direkt mit dem ersten Angriff der Gäste fiel das 0:1. Rezan Ali köpfte einen Freistoß von halbrechts an den Rücken seines Kollegen. Der Abpraller landete direkt vor den Füßen des Gästestürmers, der völlig frei vor Stefan Ludes stand und nur noch einschieben brauchte. Die Rehlinger Spieler hielten das Spiel anfangs noch offen und gingen das Tempo gut mit. Im Verlauf der ersten Halbzeit merkte man aber schnell, dass sie dies nicht durchhalten konnten. Nordendorf zog das Spiel schnell an sich. In der 7. Minute gelang schon der Ausgleich durch Joshua Aydogan per Elfmeter. Nach Ecke versuchte Rezan Ali den Ball aufs Tor zu bringen. Eigentlich gab der Gästekeeper schon das Kommando, dass er den Ball sicher abfangen würde, aber hier verschätzte er sich gehörig, was im Verlauf des Spiels noch häufiger passieren sollte. Kapitän Tobias Stanikowski funkte dem Keeper dazwischen und wollte den Ball aufs Tor köpfen, wurde aber vom Torwart gefoult was folgerichtig zum Strafstoß führte. Langsam merkte man, dass Rehling abreißen lassen musste. In Minute 16 setzte sich Julian Mehring gegen zwei Gegner durch, setzte den Abschluss aber an den Außenpfosten. Nordendorf machte es sich wieder selbst schwer, weil man einfach die eigene Stärke nicht konsequent ausspielte, sondern sich immer wieder von der Leistung des Gegner mitreißen ließ. Daher dauerte es auch bis zur 30. bzw. 32. Minute, als Christian Hollinger per Doppelschlag für klare Verhältnisse sorgte. Das 2:1 erzielte er per Kopf nach Eckball, das 3:1 dann nach Flanke von Joshua Aydogan. Hier legte er sich den Ball nochmal zurecht und hielt drauf. Der Schuss wurde unhaltbar abgefälscht. Nordendorf bestimmte nun das Spielgeschehen. in der 40. Minute setzte sich Joshua Aydogan auf Rechtsaußen durch. Den Pass in die Mitte konnte Julian Mehring aber nicht verwandeln, hier war der Gäste-Keeper zur Stelle. Gleiche Situation nur 3 Minuten später, dieses mal kam die Flanke von Joshua Aydogan von links, erneut auf Julian Mehring, der aber wieder ans Außennetz vergab. Das war auch die letzte Aktion der ersten Halbzeit.