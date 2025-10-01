SVN schmeißt Kreisklasse-Sensation aus dem Pokal – FCM bucht Finale

Vier Duelle standen im Kreispokal am Dienstag auf dem Programm: Während die Münchner Bezirksligisten SV Nord München-Lerchenau und Untermenzing und der Kreisligist SV München-West eine Runde weiter kamen, buchte der FC Mindelstetten im Kreis Donau/Isar sein Finalticket.

Bezirksliga-Teams bestehen – Ex-Bayernliga-Kicker schießt München West auf Siegerstraße

Die Reise des FC Rot-Weiss Oberföhring endet nur eine Runde nach dem Flutlichtspektakel. Im Kreisliga-Duell gegen den SV München West unterlag Oberföhring mit 0:2. Die Tore für West erzielten Ex-Bayernliga-Kicker Ferdinand Hansel (34.) und Daniel Egwi (61). „Passiert. Trotzdem eine geile Pokalsaison unserer 'Ersten'!“, schrieb der fcrwo auf Instagram, die den Fokus direkt auf das anstehende Ligaspiel legten. „Sonntag geht’s nach Waldtrudering.“ FC Rot-Weiss Oberföhring – SV München West 0:2

Schiedsrichter: Mavrofillidis - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Hansel (34.), 0:2 Egwi (61. Foulelfmeter)

Der SV Untermenzing steht dank Maximilian Kriebel in der nächsten Runde des Totopokals. Gegen den Kreisligisten FC Teutonia besorgte der langjährige Spieler des TSV Neuried in der 43. Minute die Führung, was zugleich den Endstand bedeutete. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, auch weil Ferster und Oberheim noch mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurden. FC Teutonia München – SV Untermenzing 0:1

Schiedsrichter: Hägel (München) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Kriebel (43.)

Gelb-Rot: Ferster (71./FC Teutonia München/)

Gelb-Rot: Oberheim (85./SV Untermenzing/)