SVN Münchens San appelliert nach 0:9 in Landesliga: „Werden unbequemen Weg einschlagen“

Dass es als Bezirksligist in der ersten Landesliga-Saison schwierig wird, ist klar. Dass der SVN München jedoch solche Probleme bekommt, war nicht vorherzusehen.

„Sportlich betrachtet ist unsere aktuelle Situation ohne Zweifel ein herber Rückschlag“, so der neue Coach Gökhan San zu Fupa Oberbayern/Fussball Vorort. „Diese Ergebnisse sind Teil einer schwierigen, ungesunden Übergangsphase, in der vieles im Umfeld durcheinandergeraten ist. Auch bei Transfers wurde nicht immer glücklich agiert.“

Gökhan San, Trainer des SVN München

Erst vier Trainingseinheiten habe San mit der Mannschaft gehabt. Vor zwei Wochen übernahm er die Mannschaft. Davor improvisierten Florian Shalaj und Spieler Rany Mohamed Hassan Elbelouny auf der Trainerbank. Meistertrainer Dennis Magro steht dem SVN seit Anfang Juli nicht mehr zur Verfügung.

„Neben dem, was auf dem Platz passiert, müssen wir im Hintergrund derzeit enorme Baustellen bewältigen. Erst wenn wir diese in den Griff bekommen, können wir uns voll und ganz auf unsere Kernarbeit konzentrieren: den Fußbal“, so San. „Wir werden künftig einen unbequemeren Weg einschlagen müssen und auch einschlagen. Jeder Spieler, jeder Verantwortliche ist gefordert, persönliche Befindlichkeiten hintenanzustellen.“

Sportverein aus dem Münchner Osten: im Schnitt mehr als fünf Gegentore pro Spiel

„Wir sind in einer Phase, die alles andere als angenehm ist. Aber wir werden sie annehmen“, sagt der neue Coach. Und das wird der SVN auch machen müssen. Denn mit nur einem Sieg und sieben Niederlagen steht die San-Elf nach acht Spieltagen abgeschlagen auf dem letzten Platz der Landesliga. Zudem kassierte der Sportverein aus dem Münchner Osten 44 Gegentreffer - das sind mehr als fünf pro Spiel.

Der letzte und einzige Sieg des SVN liegt auch lange zurück. Am 2. Spieltag gab es einen 4:2-Heimerfolg gegenüber Unterföhring. Sechs Spiele und ein wildes Torverhältnis von 9:32 später wartet der Sportverein wieder auf einen Zähler. Und es dürfte nicht einfacher werden. „Am Wochenende in Garmisch werden wir eine Mannschaft auf den Platz bringen, die in dieser Konstellation noch nie zusammengespielt oder gar trainiert hat“, sagt San zur Partie gegen den sich ebenfalls in einer Krise befindenden 1. FC Garmisch-Partenkirchen. „Es wird ein echtes Improvisieren. Aber: wir stellen uns dieser Aufgabe.“ (the)