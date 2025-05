SVN München krönt „Monster-Saison“ mit historischem Aufstieg in die Landesliga

München – Auch in der Bezirksliga Nord steht der Meister und damit der direkte Aufsteiger in die Landesliga vorzeitig fest. Mit 67 Zählern nach 28 Spieltagen sicherte sich der SV Neuperlach München bereits am vergangenen Wochenende den Titel. Mit einem 7:0-Kantersieg zu Hause gegen die SpVgg Kammerberg machten die Münchner alles klar.

Mit sechs Punkten Vorsprung auf Gaimersheim in der Tabelle ist der SVN durch den gewonnen direkten Vergleich (Hinspiel 1:1, Rückspiel 4:0) zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr einzuholen. So krönt die Mannschaft von Trainer Dennis Magro eine überragende Saison – nur einmal ging sie als Verlierer vom Platz – mit dem ersten Landesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. „Da ist jetzt eine große Last runter. Das ist alles grad noch nicht so realisierbar. Es war wirklich eine Monster-Saison der Jungs“, sagt Magro im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fussball-Vorort.

Nach dem Sieg gegen Kammerberg wurde die Meisterschaft bereits mit einer vereinsinternen Grillfeier zelebriert. Die große Feier der Neuperlacher folgt in zwei Wochen nach dem Saisonfinale zu Hause gegen den ASV Dachau. „In zwei Wochen gehen wir dann zusammen fort, da wird dann richtig gefeiert“, so Magro.

Mit der Meistermannschaft in die Landesliga: Trainer Magro will die Mannschaft zusammen halten

Obwohl die Saison noch läuft, macht sich Neuperlachs Meistertrainer bereits Gedanken für die kommende Saison. Er geht vor allem mit Vorfreude an die Planung für die Landesliga heran. „Wir freuen uns auf eine Saison mit neuen Stadien, vielen Zuschauer und Freitag-Abend-Spielen.“

Eines ist Magro dabei besonders wichtig. Die Mannschaft soll, so weit es geht, komplett zusammen bleiben. „Die Mannschaft hat sich das verdient. Wir wollen so zusammen bleiben. Das haben sich die Jungs erarbeitet und ich traue ihnen die Landesliga auf jeden Fall zu“. Ein paar Transfers wird der SVN allerdings schon tätigen. „Wir haben mehr Spiele, deswegen brauchen wir einen größeren Kader. Das sollen aber alles junge Wilde sein, die Bock darauf haben, Landesliga zu spielen“, sagt Magro.

Ein Extra-Lob spricht der Meister-Coach dabei speziell dem Abteilungsleiter Bernd Klemm aus. „Das Grundgerüst für den Erfolg gibt es nur dank ihm. Er hat viel gearbeitet, uns den Rücken frei gehalten und alle Probleme beseitigt. Ohne ihn wäre das alles nicht zu Stande gekommen“. (seb)