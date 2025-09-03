SVN München holt Quartett in die Landesliga Südost: „Frischer Wind“

Für die laufende schwere Phase des SVN München holt sich der Verein gleich fünfmal Verstärkung - und das sogar mit einem Transfer aus der Bayernliga.

München – Leicht hatte es der SVN München in den vergangenen Spieltagen nicht. Den letzten Sieg fuhr die Mannschaft vor knapp einem Monat ein. Letzte Woche die 0:9-Niederlage gegen Rosenheim, ein Höhepunkt, auf die das 0:5 gegen Garmisch-Partenkirchen folgte .

Trainer des SVN, Gökhan San, sprach bereits von einer „schwierigen, ungesunden Übergangsphase“ , durch die sich die Mannschaft gerade kämpfen muss. Für diese wappnet sich der Verein nun gleich mit einem Quartett an Neuzugängen.

Im Mittelfeld untersützt die Münchner ab sofort Aleksandar Aco Novakovic. Der 19-jährigen ist San bereits vergangene Saison öfter positiv in Forstinning aufgefallen. Jetzt hat es mit dem Wechsel geklappt und San setzt auf den jungen Angreifer: „Er hat Perspektive und bereits sehr viele Einsätze in der Landesliga. Ich bin mir sicher, dass er frischen Wind reinbringen wird“, so der Trainer im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Gökhan San möchte für seinen Kader zukünftig wieder mehr jüngere Spieler einbauen. Neben Novakovic wechselt mit Didier Mbida Mengue ein weiterer junger Spieler zum SVN. Der 18-Jährige lief zuvor für Waldeck Obermenzing auf und wechselt nun zum ersten Mal den Verein. San bezeichnet Mengue als einen „robusten Spieler im Sturm“, der sich mit etwas Zeit sehr gut entwickeln wird. Ebenfalls neu: Yassin Ayed, der in der U19 Bayernliga für Waldeck-Obermenzing Eindruck machte.

„Ein weiterer sehr junger, hungriger Spieler mit einer hervorragenden fußballerischen Ausbildung, den ich bereits während meiner Zeit in Dachau mehrfach bei seinen Partien beobachten konnte“, so San. „Er ist technisch sehr fein ausgebildet, dynamisch und bringt die nötige Intensität mit, um sich auch im Herrenbereich zu behaupten. Wenn nicht sofort, dann ganz sicher im Laufe der nächsten Zeit.“

Salazar kommt aus Pfaffenhofen in die Landesliga – Weiterer Transfer möglich

Ebenfalls zur Unterstützung im Mittelfeld wechselt Israel Quintero Salazar vom Türk SV Pfaffenhofen aus der Kreisklasse in die Landesliga. Er ist der einzige Ü19-Neuzugang. San möchte in seiner Mannschaft eine stabile Abwehrmauer bilden und genau dabei soll Salazar unterstützen. „In der Abwehr sind wir momentan brutal anfällig und es fehlt uns an Quantität auf diesen Positionen.“ Ein weiterer Neuzugang könnte zudem noch folgen. (Louisa Genthe)