SVN München feiert Double - Gräfelfing nach Fastabsturz wieder Meister

...und brennen alles ab! – Foto: tsv gräfelfing

Der SVN München steigt doppelt auf! Aber warum liegt da ein Einkaufswagen? – Foto: svn münchen

Was für ein Jahr für den SVN München: Während die erste Mannschaft bereits seit Wochen als Landesliga-Aufsteiger feststeht, herrscht nun auch bei der Zweiten Gewissheit. Der SVN München II ist Meister der A-Klasse 5 und geht kommende Saison wieder in der Kreisklasse an den Start. Wie die Erste blieb der SVN in der Hinrunde ungeschlagen und kassierte erst in der Rückrunde zwei Pleiten. Die 21 Gegentore sind zudem Ligabestwert. Statt Absturz in die A-Klasse, Aufstieg in die Kreisliga: Gräfelfing ist zurück

Die Wölfe sind zurück in der Kreisliga... – Foto: tsv gräfelfing

Der TSV Gräfelfing ist zurück in der Kreisliga. „Das ist einfach ein super Gefühl. Ich freue mich unglaublich für die Jungs, sie haben sich das absolut verdient“, sagte TSV-Trainer Andreas Gries nach dem entscheidenden 6:1-Erfolg. Das Wölfe-Urgestein hatte vor der Saison die Mannschaft übernommen und nach dem Fast-Absturz in die A-Klasse einen Umbruch eingeleitet. Fast elf Monate später ist klar: Mit Erfolg. Im zweiten Jahr in der Kreisklasse krönten sich die Wölfe vorläufig zum Meister und spielen kommende Saison wieder Kreisliga. MTV 1879 München steigt in die Bezirksliga auf

Obacht Bezirksliga... – Foto: Ümit Alper

..an der Werdenfelsstraße brennt's! – Foto: Ümit Alper

In der Saison 2022/23 fehlten sechs Punkte zur Relegation, in der Saison 2023/24 nur zwei, doch jetzt ist es geschafft: Vorzeitig krönt sich der MTV zum Meister der Kreisliga München 2. Entsprechend ausgiebig feierten Kaltner & Co. den Aufstieg in die Bezirksliga. Gerade in den letzten Spielen gegen die direkte Konkurrenz setzte sich der MTV durch – und krönte sich dank des 2:0-Erfolgs gegen Alte Haide einen Spieltag vor Schluss zum Kreisliga-Meister. „Der MTV München ist Kreisliga Meister. Live aus der Werdenfeldsstraße: Hier brennts“, schrieb der Verein nach dem Abpfiff auf Instagram (Zur Meistergalerie des MTV München). Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MTV 1879 München (@mtv1879) SVN München spielt eine fast makellose Saison und steigt in die Landesliga auf

Beim SVN München wurden nach dem Aufstieg aus Grinsekatzen... – Foto: svn münchen

...echte Feierbiester. – Foto: svn münchen

Es ist vollbracht: Der SVN München spielt kommende Saison in der Landesliga und sicherte sich die Meisterschaft der Bezirksliga Nord bereits zwei Spieltage vor Schluss. „Da ist jetzt eine große Last runter. Das ist alles grad noch nicht so realisierbar. Es war wirklich eine Monster-Saison der Jungs“, sagt Magro zum historischen Erfolg der Neuperlacher Fußballer. Meister der Bezirksliga Süd: SV Aubing steigt nach 21 Jahren Bezirksliga in die Landesliga auf

Stimmungsvoll: Das Team des SV Aubing jubelt der Landesliga entgegen. – Foto: Jörg Bullinger

Nach über 20 Spielzeiten in der Bezirksliga hat der SV Aubing die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Landesliga fix gemacht. Nach dem überzeugenden 6:0-Kantersieg am 27. Spieltag zu Hause gegen das Schlusslicht FC Aich war den Münchnern der Platz an der Sonne nicht mehr zu nehmen. Meister der Frauen-Bezirksliga 02 Oberbayern: TSV Turnerbund München

Da hält es auch den Hund nicht mehr auf den Beinen: Die Frauen des TSV Turnerbund München bejubeln die Meisterschaft der Bezirksliga. – Foto: Sascha Hecken

Die Frauen von Turnerbund München feiern meisterlich beim zehnten Auswärtssieg und schaffen den Durchmarsch. Damit stehen die Frauen nach 21 gespielten Partien mit 57 Punkten an der nicht mehr einzuholenden Tabellenspitze. Beeindruckende 104 Tore schossen die Sportlerinnen in der laufenden Saison. Die Mannschaft von Lazaros Grigariados holte 18 Siege und nur drei Unentschieden, also keine einzige Niederlage. Meister der B-Klasse 5 München: DJK München Ost

Jetzt tragen die Jungs Meistershirts statt Trikots: Der DJK München-Ost gelingt die Rückkehr in die A-Klasse. – Foto: Privat

Nach Jahren harter Arbeit und kontinuierlicher Verbesserung hat es der DJK Sportbund München Ost endlich geschafft – der Aufstieg in die A-Klasse ist perfekt. Mit einem überzeugenden 5:2-Heimsieg gegen den SV Zamdorf München II sicherte sich die Mannschaft nicht nur den Aufstieg, sondern festigte auch die Tabellenführung in der B-Klasse 5. Die Euphorie bei Spielern, Trainern und Fans war nach dem Abpfiff deutlich zu spüren. Der DJK Sportbund krönt eine überragende Saison mit dem Aufstieg und hat nun nur noch ein Ziel: Den ersten Platz verteidigen und die Saison als Meister abschließen. Meister der Kreisklasse 5 München: TSV Trudering

Die Truderinger Löwen belohnen sich nach einer niederlagenfreien Saison nicht nur mit Hopfenkaltschalen, sondern auch mit dem Aufstieg in die Kreisliga. – Foto: Privat

Die Truderinger Löwen machten bereits am 23. Spieltag alles klar und krönten damit eine niederlagenfreie Saison mit dem Titel und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga.

Die Mannschaft von der Feldbergstraße musste an diesem Tag nicht mal selbst aktiv werden, denn der Gegner Petrolspor sagte das Spiel am Morgen aufgrund von Spielermangel ab und die 3 Punkte wanderten damit kampflos nach Trudering. Das bedeutete, dass der ESV München Ost im Heimspiel gegen den FC Biberg selbst 3 Punkte benötigte, um den vorzeitigen Aufstieg noch zu verhindern, aber daraus wurde nichts. Der Abteilungsleiter Michael Koller bedankte sich besonders bei allen Mitwirkenden und TSV-Fans: „Vielen Dank für euer Engagement und eure Unterstützung. Ohne das Mitwirken aller Beteiligten wäre es unmöglich gewesen, unseren kleinen Traum zu verwirklichen.“ Meister der Kreisklasse 2 München: TSV Moosach-Hartmannshofen

Mit der Meisterschale in den Händen: Dem TSV Moosach-Hartmannshofen gelingt die Meisterschaft in der Kreisklasse. – Foto: Privat

Partystimmung beim TSV Moosach-Hartmannshofen: Der Meister der Kreisklasse 2 steigt nach zwei Jahren wieder in die Kreisliga auf. Bereits zwei Spieltage vor Saisonschluss stehen die Moosacher mit 63 Punkten an der Tabellenspitze. Die Mannschaft von Trainer Florian Hanemann holte sich bislang 21 Siege und nur drei Niederlagen. Bei der Meisterfeier durfte natürlich die schnelle Brille und das kühle Nass nicht fehlen. Meister der Kreisklasse 6: TSV Steinhöring

Steinhöring schreibt Geschichte. Ekstase pur zum Mitnehmen. – Foto: TSV Steinhöring