SVN in einem spannenden Spiel der Sieger

In einem ausgeglichenen Spiel schien der SVN nach 75 Minuten klar auf der Siegesstraße, machte es aber nochmal spannend und konnte die 3 Punkte am Ende äußerst knapp über die Ziellinie retten. Das zählt!

Obwohl eine halbe Mannschaft fehlte, ging die aufgebotene Elf engagiert zur Sache, hatte es aber mit einem routinierten Gegner zu tun, der defensiv gut organisiert war, meist als Erster am Ball und mit hohen Bällen nicht zu überwinden war, sich offensiv aber nur selten entfalten konnte. Beim SVN drängten oft 4 Mann nach vorn, machten den Raum eng und spielten dem Gegner unabsichtlich in die Karten. Pascal Schorb hatte 2 gute Chancen, konnte sie aber nicht nutzen. Einen tollen Kracher von Stefan Völz aus 20 Metern kratzte der Gästetorwart sehenswert aus dem Winkel.

Nach der Pause kam unsere Mannschaft besser ins Spiel und erarbeitete sich ein Übergewicht. Jeremy Reis verdaddelte erst eine klare Chance, legte aber beim nächsten Auftritt den Ball schön quer, den Pascal Schorb aus kurzer Distanz frei zum 1:0 einschießen konnte. Das tat unserem Spiel gut. Weitere Angriffe folgten. Eine Ecke köpfte Dominik Werling schulbuchmäßig zum 2:0 ein. Danach fiel sogar noch ein drittes Tor, das der Schiedsrichter wegen angeblicher Abseitsstellung jedoch nicht gab. Dafür übersah er ein klares Abseits bei einem der hohen Bälle, die die Gäste in unseren Strafraum schaufelten. Der angespielte Mann nahm die Kugel sauber an und netzte unhaltbar zum Anschlusstreffer ein. Dem folgten weitere Attacken, gegen die sich der SVN in der Schlussphase zur Wehr setzen musste. Es fiel auf, dass unsere Offensive den Gegner nicht mehr beschäftigen konnte. Am Ende rettete Thomas Christou mit einer Dreifach-Parade den Sieg, den man einer nicht fehlerfreien, aber engagierten Defensivleistung zu verdanken hat.