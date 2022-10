SVN II unterliegt Primus Landshut-Auloh

Trotzdem übernahmen die favorisierten Gäste das Spiel in die Hand. Die Winterer-Elf ließ jedoch wenig zu und zwang Auloh durch eine kompakte Spielweise zu vielen Distanzversuchen. Dennoch lag ein Treffer auf beiden Seiten stets in der Luft und ein Fehler der Hausherren ermöglichte das 0:1. Einen abgefälschten Schuss wollte SVN-Schlussmann Michael Schmid im Spiel halten und legte den Ball vor die Füße von Sebastian Wolker der zur Gästeführung traf (25.). Neufraunhofen hatte aber die prompte Antwort parat. Stefan Haas nagelte einen Querpass aus gut 20 Metern in die rechte Ecke zum Ausgleich (27.).

Nach der Halbzeit taten sich die Hausherren schwer ins Spiel zurückzufinden, aber auch Auloh hatte keine zwingenden Chancen. Ein genialer Moment von Vitali Kolesnichenko stellte dann die Gästeführung wieder her. Er spielte einen tollen Schnittstellenpass auf Wolker, der den Ball mit seinem zweiten Treffer zum 1:2 ins Tor spitzelte (65.). Die Heimelf machte nun auf und versuchte auf den Ausgleich zu drängen, der TSV blieb jedoch stets bei Kontern gefährlich. Dem SVN wollte an diesem Tag nicht mehr wirklich was gelingen und Auloh machte in der 90.Minute durch Maximilian Oberhofer den Deckel drauf, nachdem man zuvor schon mehrmals die Vorentscheidung vergab.

Für den SVN II steht nun ein spielfreies Wochenende an, ehe man am Sonntag, 06.11. um 14 Uhr den SC Landshut-Berg zum Nachholspiel vom 9.Spieltag empfängt.