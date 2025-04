SVN II krallt sich vor dem Spitzenspiel die Pole

Der SV Neufraunhofen hat sich am Sonntag die Tabellenführung der A-Klasse-Vilsbiburg zurückgeholt. Durch den 1:0-Sieg im Heimspiel über den TV Geisenhausen II und dem gleichzeitigen Patzer des TSV Vilslern bei der SG Mertsee, steht die Huber-Elf eine Woche vor dem Gipfeltreffen wieder an der Tabellenspitze.

Den zweiten Durchgang begann Neufraunhofen stärker. Leon Landersdorfer und Claus Kratzer verfehlten zunächst, ehe Kratzer in der 56.Minute mit einem satten Distanzschuss nach einer abgewehrten Ecke das 1:0 erzielte. Beide Teams blieben aktiv, aber Geisenhausen schwächte sich in der 72.Minute selbst, als Kapitän Ado Ellwanger für zehn Minuten zuschauen musste. In der Schlussphase hatten die Grafen mehrfach die Chance für die Entscheidung zu sorgen, machten den Sack jedoch nicht zu. Der TVG blieb so im Spiel und probierte noch einmal alles. Am Ende stand jedoch ein in Summe verdienter Sieg für den SVN.

Am Karsamstag folgt nun das Spitzenspiel in der A-Klasse-Vilsbiburg, wenn der zweitplatzierte TSV Vilslern um 16 Uhr den neuen Tabellenführer SV Neufraunhofen II empfängt. Zuvor duellieren sich bereits der TSV Vilslern II und der SVN III um die Krone in der Reserveliga.