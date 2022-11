SVN holt im Kellerduell einen Punkt

Diese taktische Umstellung bewirkte, dass vor allem die langen Bälle der Gäste aus Beuren, in der ersten Hälfte wirkungslos verpufften. Der SVN hingegen, konnte nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und schnellem Umschaltspiel, bereits früh die Führung durch Martin Wieczorek erzielen und sich somit auf die Defensivarbeit konzentrieren. Demzufolge gab es in Halbzeit eins nur wenige große Chancen.

In der zweiten Halbzeit verlor der SVN dann leider den Zugriff auf die Partie. Die taktische Formation wurde nicht mehr konsequent genug gehalten und es fehlten Ruhe und Sicherheit am Ball um durch eigene Ballbesitzphasen Verschnaufpausen zu bekommen. Der SV Beuren hatte eine Chance nach der Anderen, bis es in der 61. Minute kam wie es kommen musste und man den Ausgleichstreffer kassierte. In der Folge war es vor allem dem starken Niklas Wagner im Tor des SVN zu verdanken, dass man weiter auf drei Punkte hoffen konnte, denn auch der SVN hatte hin und wieder gute Möglichkeiten, einen Treffer zu erzielen. Letztlich konnte aber auf beiden Seiten keine Chance mehr zu einem Tor verwertet werden.



Der SVN erkämpfte sich somit ein Unentschieden. Dieser eine Punkt hilft aber keiner der beiden Mannschaften im Tabellenkeller weiter. Dennoch lässt insbesondere die erste Halbzeit positiv auf das Spiel am Sonntag in Baienfurt blicken.





Kommende Spiele:19.11.2022 (Samstag!)SG Baienfurt II - SV Neuravensburg II (12:15 Uhr)SG Baienfurt I - SV Neuravensburg I (14:30 Uhr)Spielort: Sportplatz SG Baienfurt