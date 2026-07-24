SVN holt bei Favorit Ergolding den zweiten Sieg in Serie

Michael Gerauer musste nach der frühen Umstellung auf ungewohntem Terrain als Abwehrspieler ran, machte aber gemeinsam mit Johannes Aigner (re.) einen tollen Job und erkämpfte sich mit seinem Team den Auswärtssieg beim Favoriten. – Foto: Alfred Brumbauer

Der 2.Spieltag der Bezirksliga West ist Geschichte und der SV Neufraunhofen geht definitiv schon jetzt als einer der Gewinner der englischen Woche hervor. Mit 2:1 besiegten die Grafen am Mittwochabend den Liga-Topfavoriten FC Ergolding in dessen Sportpark und fuhren damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein. Dagegen hängt der letztjährige Aufstiegsrelegant Ergolding durch die beiden Niederlagen seinen Erwartungen hinterher.

„Es war ein sehr schwieriges Spiel, allein schon durch die frühe Verletzung unseres Innenverteidigers Tobi Bitzer. Wir haben dann erstmal zehn Minuten gebraucht, um den Schock zu verdauen“, beschreibt Trainer Christian Endler den unglücklichen Start in die Partie, als der durchgebrochene Simon Bauer an Keeper Thomas Huber scheiterte und Tobias Bitzer im Anschluss ausgewechselt werden musste (2.). Nach einer Viertelstunde waren die Grafen aber voll da und setzten immer wieder Nadelstiche. Nach einer Ecke prüfte Tobias Brenninger FCE-Schlussmann Moritz Riedl erstmals per Kopf. Auf der Gegenseite ließ Thomas Huf nach einem Abstimmungsfehler die Führung liegen, die wenig später Kilian Bauer für den SVN gelang. Nach einem Steckpass sorgte er per Drehschuss für das 0:1 (34.). Ergolding hatte jedoch die perfekte Antwort parat. Eine scharfe Flanke hievte Thomas Huf unter die Latte (38.). Dennoch waren die Gäste der Pausenführung näher. Frei durchgespielt hatte Kilian Bauer gegen eine überragende Fußabwehr von Riedl das Nachsehen.