SVN holt bei Favorit Ergolding den zweiten Sieg in Serie

Der 2.Spieltag der Bezirksliga West ist Geschichte und der SV Neufraunhofen geht definitiv schon jetzt als einer der Gewinner der englischen Woche hervor. Mit 2:1 besiegten die Grafen am Mittwochabend den Liga-Topfavoriten FC Ergolding in dessen Sportpark und fuhren damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein. Dagegen hängt der letztjährige Aufstiegsrelegant Ergolding durch die beiden Niederlagen seinen Erwartungen hinterher.
„Es war ein sehr schwieriges Spiel, allein schon durch die frühe Verletzung unseres Innenverteidigers Tobi Bitzer. Wir haben dann erstmal zehn Minuten gebraucht, um den Schock zu verdauen“, beschreibt Trainer Christian Endler den unglücklichen Start in die Partie, als der durchgebrochene Simon Bauer an Keeper Thomas Huber scheiterte und Tobias Bitzer im Anschluss ausgewechselt werden musste (2.). Nach einer Viertelstunde waren die Grafen aber voll da und setzten immer wieder Nadelstiche. Nach einer Ecke prüfte Tobias Brenninger FCE-Schlussmann Moritz Riedl erstmals per Kopf. Auf der Gegenseite ließ Thomas Huf nach einem Abstimmungsfehler die Führung liegen, die wenig später Kilian Bauer für den SVN gelang. Nach einem Steckpass sorgte er per Drehschuss für das 0:1 (34.). Ergolding hatte jedoch die perfekte Antwort parat. Eine scharfe Flanke hievte Thomas Huf unter die Latte (38.). Dennoch waren die Gäste der Pausenführung näher. Frei durchgespielt hatte Kilian Bauer gegen eine überragende Fußabwehr von Riedl das Nachsehen.
In der zweiten Halbzeit riss Ergolding die Partie zwar an sich, hatte jedoch kaum klare Chancen Lediglich Aziz Ouro-Agrignan brach einmal durch und Ibrahim Mulaj köpfte vorbei. Die Vilstaler schalteten aber immer wieder gefährlich um. Riedl musste gegen Abschlüsse von Johannes Körbl und Daniel Dollmann sein ganzes Können aufbieten. In der 66. Minute konnte er aber einen Körbl-Abschluss nicht festhalten und Stefan Brenninger grätschte zum 1:2 ein. Die endgültige Entscheidung verpasste Kilian Bauer in der Nachspielzeit, als er einen an ihm selbst verursachten Elfmeter in Riedls Arme schob. Mit viel Disziplin nahmen die Grafen am Ende den verdienten Dreier mit. „Wir wussten, dass wir über unser gutes Umschaltspiel die ein oder andere Chance bekommen können, und das haben die Jungs wirklich super umgesetzt. Ich denke, wir waren heute nicht der glückliche, sondern der verdiente Sieger“, hatte Endler viel Lob für sein Team übrig.
Zum Abschluss der englischen Woche empfängt der SV Neufraunhofen am Samstag den ATSV Kelheim (14 Uhr). Ergolding muss ebenfalls am Samstag um 14 Uhr gegen Aufsteiger TSV Oberschneiding dringend punkten, um den kompletten Fehlstart zu vermeiden.