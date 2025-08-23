🗣: SVN "extrem weit weg von Landesliga-Niveau" - TSV-Sieg "zu hoch"

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: "Es war ein hochklassiges und extrem interessantes Landesliga-Spiel. Das Ergebnis täuscht ein wenig über den tatsächlichen Spielverlauf hinweg, denn Hallbergmoos hat eine enorm starke und sehr erfahrene Mannschaft, die im Ballbesitz unglaublich klar und zielstrebig agiert.

Wir hatten in den ersten 15 Minuten große Probleme und waren in dieser Phase etwas überfordert. Mit Glück, Leidenschaft und viel Einsatz konnten wir diese Drangperiode jedoch überstehen. Danach haben wir immer besser ins Spiel gefunden und unser eigenes Spiel auf den Platz gebracht.

Matchwinner war zweifellos Sanel Dacic, der bei beiden berechtigten Elfmetern nur durch Fouls zu stoppen war. Auch der umtriebige Felix Lautenbacher war an vielen entscheidenden Szenen beteiligt und hat dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Unsere Stürmer haben einen hervorragenden Job gemacht und sich diesmal auch endlich mit Toren belohnt.

Gegen diese Hallbergmooser Mannschaft werden in dieser Saison sicherlich noch viele Teams Punkte liegen lassen. Auch wenn das Ergebnis am Ende etwas zu hoch ausfiel, war es eine bärenstarke Leistung unserer Rasselbande."

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: "Erst einmal Gratulation an Murnau zum verdienten Sieg und zu den drei Punkten. Wir sind eigentlich in beide Halbzeiten sehr gut reingestartet und waren sehr präsent. Wir hätten zu Beginn des Spiels in Führung gehen können, kriegen dann zum Start beider Halbzeiten jeweils klare Elfmeter gegen uns. Leider zog sich das durch das ganze Spiel, dass Murnau viel mehr Eins-gegen-Eins-Duelle für sich entscheiden konnte. Dazu kamen leider wieder Ungenauigkeiten im Spiel mit dem Ball. Dann hast du es in der Liga ganz, ganz schwer, ein Spiel zu gewinnen."

Wir kommen in der zweiten Halbzeit sehr gut raus und machen sehr früh das 1:1 nach einer sehr gute Balleroberung mit einem gewonnenen Kopfballduell und einem anschließenden . sehr guten Umschalten. Es war ein schön herausgespieltes Tor von Mo Sassmann, der sich in der Aktion leider verletzt hat und ausgewechselt werden musste.

Wir bekamen im Anschluss viel zu früh das 1:2 wieder durch den Elfmeter, weil unser Keeper einen Tick zu spät kam. Bei den Toren drei und vier schaltete Murnau sehr gut um. Ergänzend dazu haben wir schlecht verteidigt. Wir müssen wieder festhalten, dass, wenn man in der Liga nicht in jedem Spiel zu 100% an seine Leistung kommt, ungenau mit dem Ball ist und die direkten Duelle gegen seinen Gegenspieler verliert, man kein Spiel gewinnt. Wir gehen jetzt in die Derbywoche gegen Unterföhring. Wir werden weiter hart arbeiten und wissen, was im Derby auf uns zukommt.