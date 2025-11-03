SVN erkämpft Hinrundenmeisterschaft

Neubörger fand gut ins Spiel und machte früh Druck. Den vermeintlichen Führungstreffer nach sieben Minuten verwehrte Schiedsrichter Heinz Schulte jedoch wegen Abseits. Zuvor hatte Jakob Kerßens einen Breddenberger Abstoß erobert und Matthias Wessels Fischer geschickt, der den Ball allein vor dem Tor sicher versenkte.

Am Sonntag trat der SV Neubörger nach Heimrechttausch auswärts in Breddenberg an. Mit einem Sieg hätte man sich die Hinrundenmeisterschaft sichern können.

Erst in der 41. Minute belohnte sich der SVN: Eine Hereingabe von Marius Korte segelte durch den Strafraum, an Mann und Maus vorbei, bis Paul Hermes den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Trotz des aberkannten Treffers blieb Neubörger am Drücker. Das Spiel lief fast ausschließlich in eine Richtung. Die Hausherren wurden nur einmal gefährlich, als ein Freistoß aus dem Mittelfeld nicht konsequent geklärt wurde. Auf Seiten der Gäste zeigte sich allerdings erneut das Problem der Vorwoche: Der letzte Pass, die entscheidende Aktion vor dem Abschluss, war oft unpräzise. Zudem konnte sich Breddenbergs Torhüter Tobias Kassens mehrfach stark auszeichnen.

Zwei Freistöße für Breddenberg an der Strafraumkante blieben ohne Ertrag, sodass Neubörger mit der knappen Führung in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber deutlich besser aus der Kabine, und die Partie gestaltete sich nun ausgeglichener. Beide Teams taten sich jedoch weiterhin schwer mit der Chancenverwertung. Der Breddenberger Spielertrainer Andrei Cernea versuchte es immer wieder aus der Distanz – ohne Erfolg. Auf der anderen Seite zwang Philipp Langen mit einem satten Fernschuss Torwart Kassens zu einer Glanzparade, der den Ball gerade noch über die Latte lenken konnte.

Die beste Gelegenheit zur Entscheidung vergab schließlich Jakob Kerßens: Nachdem er den herausgelaufenen Kassens bereits umspielt hatte, traf er den auf der Torlinie stehenden Verteidiger – das hätte das 0:2 sein müssen.

Was vorne nicht klappte, funktionierte hinten umso besser. In der Defensive ließen Philipp Langen, Paul Hermes, Simon Voß und Fatlum Osmanaj kaum Raum für Breddenberger Angriffe. Abgesehen von den zahlreichen Fernschüssen gelang es den Hausherren kaum, echte Chancen herauszuspielen. Stattdessen setzte Neubörgers Defensive immer wieder Akzente im Aufbauspiel.

In der fünften Minute der Nachspielzeit setzte der kurz zuvor eingewechselte Lennart Schuten schließlich den Schlusspunkt. Nach einer Flanke von Sami Rezaie konnte Torwart Kassens den Ball nicht festhalten, und Schuten drückte ihn aus kurzer Distanz über die Linie.

Neubörger sichert sich damit nicht nur die nächsten drei Punkte, sondern auch die Hinrundenmeisterschaft. Für die kommenden Wochen bleibt jedoch die Aufgabe, die Chancenverwertung zu verbessern. Zum Rückrundenauftakt empfängt der SVN am nächsten Sonntag den SV Hilkenbrook am Deverweg – das Hinspiel endete mit einem klaren 8:2-Erfolg für Neubörger.