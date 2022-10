SVN-Damen überwintern auf Platz zwei

Mit einem 4:0-Sieg gegen den SV Frauenbiburg II sicherte sich die Damenmannschaft des SV Neufraunhofen im letzten Spiel vor der Winterpause im heimischen Waldstadion den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga Niederbayern. Neufraunhofen ging gegen das Schlusslicht als klarer Favorit in die Partie und wurde dieser Rolle vor allem in der ersten Halbzeit auch gerecht. Bereits nach sechs gespielten Minuten hatte der SVN eine Doppelchance zur frühen Führung, doch der Schuss von Alisa Bäumler konnte geblockt werden und den Nachschuss von Kathi Elbauer lenkte die Frauenbiburger Keeperin gerade noch an die Latte. Die einzige nennenswerte Chance der ersten Hälfte auf Frauenbiburger Seite konnten Innenverteidigerin Chrissi Brandhuber und SVN-Torhüterin Doris Lechner in Zusammenarbeit entschärfen (24. Spielminute). Das 1:0 fiel dann in der 29. Minute durch Nici Neudecker, die eine Flanke von Kathi Neudecker verwerten konnte. Danach ging es Schlag auf Schlag. Bäumler markierte mit einem sehenswerten Schuss aus 16 Metern ins linke Eck das 2:0 (30. Spielminute). Nach starker Balleroberung von Elbauer im Mittelfeld fand eine gute Passkombination über Bäumler die freistehende Leni Schediwy, die auf 3:0 erhöhte (39. Spielminute). Kurz vor der Halbzeit traf Sina Tomandl, wiederum nach Zuspiel von Bäumler, ins lange Eck zum 4:0 (41. Spielminute).

Nach der Pause versäumte es die Heimelf das Ergebnis noch deutlicher ausfallen zu lassen. Kathi Neudecker scheiterte nach Zuspiel von Elbauer freistehend an der Torfrau (58. Spielminute). Auch einen Schuss von Schediwy konnte sie noch entschärfen und an den Pfosten lenken (60. Spielminute). In den letzten 30 Minuten flachte das Spiel zunehmend ab, es gab keine nennenswerten Chancen mehr auf beiden Seiten.