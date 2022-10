SVN-Damen holen Punkt beim TV Freyung

Die Damenmannschaft des SV Neufraunhofen erreichte trotz dezimiertem Kader am vergangenen Wochenende ein 1:1 Unentschieden beim TV Freyung und sicherte sich so Tabellenplatz zwei in der Bezirksoberliga Niederbayern.

In den ersten fünfzehn Minuten versuchten beide Mannschaften zunächst ihre Ordnung zu finden, das Spiel wirkte etwas hektisch und zerfahren. Die erste Möglichkeit hatten die Gastgeber nach einem Fehler im Spielaufbau des SVN, Doris Lechner im Tor konnte aber gut parieren. Freyung wurde stärker, gewann vor allem im Mittelfeld wichtige Zweikämpfe und kam immer wieder in den Sechzehner der Gäste, war dann in der Folge im Abschluss aber zu harmlos. Nach einem Pass von Lechner auf Innenverteidigerin Giulia König kam diese in Bedrängnis. Ihre Gegenspielerin luchste ihr den Ball ab und schloss sofort ab. Lechner konnte den ersten Ball noch abwehren, beim Nachschuss von Lena-Marie Strahberger war sie dann aber machtlos (36.). Der 1:1-Ausgleichstreffer fiel nur sieben Minuten später. Nach einer Ecke segelte der Ball zunächst durch den Strafraum zu Elli Heilmeier, die legte ab auf Leni Schediwy. Ihren Schuss konnte die Keeperin zunächst gut parieren, doch Heilmeier stand ein zweites Mal richtig und konnte abstauben.