SVN-Damen empfangen Vilslern zum Derby

Am kommenden Sonntag treffen in der Bezirksoberliga Niederbayern der SV Neufraunhofen und der TSV Vilslern zum Nachbarschaftsderby im Waldstadion aufeinander. Anstoß ist um 13 Uhr. Die Gäste stehen nach drei Spieltagen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Zuletzt gab es ein knappes 1:2 gegen den TV Freyung. Auch der SVN musste im letzten Spiel eine 0:3-Niederlage beim Aufstiegsaspiranten FC Alburg einstecken, steht aber mit sechs Punkten aus den vorhergehenden Spielen auf Platz vier und will mit dem erhofften Dreier den Anschluss an die vorderen Plätze wahren. Krankheitsbedingt steht hinter dem Einsatz der ein oder anderen Spielerin noch ein Fragezeichen, somit kann der endgültige Kader erst kurzfristig bekannt gegeben werden. Aus beruflichen Gründen kann Cheftrainer Michael Schramm sein Team nicht von der Seitenlinie aus unterstützen. Ihn vertritt sein Assistent Christian Heilmeier. „Vilslern eine junge, talentierte Mannschaft, die wir auf keinen Fall unterschätzen dürfen", gibt Heilmeier einen Ausblick.