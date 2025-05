SVN beendet Sieglosserie gegen Wangen II

Nach zuletzt 6 sieglosen Spielen in Folge, wird die Luft für den SVN zunehmend dünner im Abstiegskampf. Da das Spiel gegen den FC Wangen II bereits die Endphase der Saison einläutete, wurde es dringend Zeit mal wieder drei Punkte einzufahren. Die Gäste ihrerseits haben bereits die nötigen Zähler für den Klassenerhalt gesammelt. Ein Geschmäckle hatte dann allerdings der Nichtantritt am letzten Wochenende, wodurch Beuren drei Punkte geschenkt wurden.

Geschenkt wurde dem SVN nichts. Bereits in der Anfangsphase musste Torhüter Jakob Pogutter die Mannschaft zwei Mal retten. Dann nahm allerdings auch der SVN Fahrt auf und erzielte durch Tim Bucher den Führungstreffer in der 21. Minute. Nur 4 Minuten später konnte Laurin Dunst die Führung ausbauen, indem er eine scharfe Hereingabe ins Tor grätschte. Obwohl der SVN das Spiel bestimmte, nahmen auch die Gäste teil und nutzten ihre Chance in der 35. Minute um den Anschluss wiederherzustellen. Doch der SVN ließ sich dadurch nicht beeindrucken. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erlief Levin Leonhardt einen weiten Einwurf und verwandelte trocken ins kurze Eck.