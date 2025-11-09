SVMG zeigt gute erste Halbzeit

Gegen den Tabellenführer gab es nichts zu verlieren und so konnten die Gastgeberinnen frei aufspielen. In der ersten Halbzeit spielten beide Teams ein hohes Tempo und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Beide Teams neutralisierten sich allerdings weitestgehend im Mittelfeld, so das hundertprozentige Torchancen Mangelware blieben. Erst kurz vor der Halbzeit ein kurzer Schockmoment, als Scheidegg nach einer Unachtsamkeit in der SVMG Defensive nur die Latte traf. Im Gegenzug hatte aber Youngster Emelie Dieterle, die sich gut durchsetzte, den Führungstreffer auf dem Fuß, doch ihr Heber ging über das Gehäuse. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Pause.

Leider musste der SVMG nach Wiederanpfiff das 0:1 hinnehmen. Nach einer Ecke konnte Fiona Wilges einen missglückten Klärungsversuch zum etwas glücklichen 0:1 einschieben (48. Min). In der Folgezeit hatte Scheidegg seine stärkste Phase und machte mächtig Druck. Die SVMG Defensive zeigte aber ein sehr gutes Spiel und verteidigte geschickt. So konnte man lange Zeit auf einen Punktgewinn hoffen. Während Maierhöfen in der ersten Spielhälfte noch gute Entlastungsangriffe startete, war man in der zweiten Halbzeit im Spiel nach vorne zu harmlos. So waren die Bälle in die Spitze meist zu ungenau oder landeten beim Gegner.