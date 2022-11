SVMG setzt sich im vorderen Mittelfeld fest

In der Folgezeit hatte der SVMG etwas mehr vom Spiel, wobei der SV Arnach bei Kontern stets gefährlich war. Pech auf Seite des SVMG hatte Karo Kuffner, die zunächst freistehend an der Torspielerin des SVA scheiterte (25. Min.) und zwei Minuten später den Pfosten trifft. Doch in der 31. Min belohnte Sie sich endlich für ihr engagiertes Spiel und setzte einen indirekten Freistoß zur SVMG Führung in die Maschen. Nur zehn Minuten später wurde Denise Haider von Julia Wegmann schön freigespielt, behielt die Nerven und erhöhte auf 2:0. Leider musste man noch kurz vor dem Pausentee den 2:1 Anschlusstreffer hinnehmen. Die schnelle Jenny Stegmeier enteilte der unentschlossenen SVMG Defensive und schob souverän ein (44. Min.).

Auch in der zweiten Spielhälfte tat sich der SVMG schwer und brachte sich selber immer mal wieder in Bedrängnis. Fehlpässe in die Beine der Gäste nutzen diese immer wieder zum Kontern. Zudem tat man sich schwer mit der körperbetonten Spielweise des SV Arnach. Trotzdem zeigte die Mannschaft Moral und Fehler wurden von den Mitspielerinnen gemeinsam ausgebügelt. Offensiv hatte dann auch Denise Haider die Chance zu erhöhen, doch ihr Abschluss landete an der Latte (50. Min.). In der 69. Min. war es dann aber so weit. Nach einer Ecke von Geli Zeh köpfte Karo Kuffner zum 3:1 ein (69. Min.).

Die Schlussphase wurde dann nochmal hektisch, da Arnach auch zu keinem Zeitpunkt aufgab und immer wieder ihre schnellen Spitzen in Szene setzten. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld konnte eine Mittelfeldakteurin einen schnellen Konter einleiten und auf ihre Sturmspitze durchspielen. Der Abschluss landete zu einem ungünstigen Zeitpunkt im SVMG Tor (82. Min.). So musste man in den letzten Spielminuten nochmals alles geben und kurz vor Schluss sogar nochmal zittern. Doch der Freistoss der Gäste an der Strafraumgrenze brachte nichts mehr ein. Insgesamt trotzdem ein verdienter Sieg gegen einen Gegner der dem SVMG alles abverlangte.