SVMG Frauen holen ersten Dreier

Beide Teams starteten kampfstark aber hektisch in die Partie. Folglich war das Spiel zunächst sehr zerfahren, wenngleich man dem Heimteam anmerkte, dass es unbedingt die 3 Punkte wollte. Mit dem ersten gelungenen Spielzug dann das 1:0. Hanna Ruchte überlief mit einem schönem Solo zwei Gegenerpiekerinnen und schob überlegt quer, wo Emelie Dieterle mit einem Heber über die Torspielerin ihre Farben jubeln ließ (11. Min.). Leider brachte das nicht die notwendige Sicherheit, denn nach einem Eckball musste man das etwas unglückliche 1:1 hinnehmen (14.Min).
Das Spiel war weiterhin sehr zerfahren, mit vielen Bällen in der Luft, dennoch gelang dem Heimteam das 2:1, dass ein Spiegelbild des ersten Tores war. Wiederum konnte Emelie Dieterle, diesmal schön frei gespielt von Annika Bixenmann, mit einem Heber das 2:1 markieren (22. Min.). Nun waren die Maierhöfnerinnen im Spiel und erspielten sich kurz vor der Pause einige hochkarätige Chancen, die leider nicht ins Tor wollten.
In der 2. Halbzeit war der SVMG dann spielbestimmend. Die Gäste ließen dem Heimteam nun mehr Platz, so dass der SVMG zum Teil gut kombinierte. Lediglich der Pass in die Spitze oft noch etwas ungenau. Trotzdem gelangen dem Heimteam noch zwei weitere Treffer. Zunächst schob Anna Lena Spieler schön ins lange Eck zum beruhigenden 3:1 ein (60. Min.).Kurze Zeit später war es dann Emelie Dieterle die nach schöner Vorarbeit von Hannah Grauvogl auf die besser postierte Yvonne Merath auflegte, die das 4:1 erzielte (66. Min).
Von der SGM Berg/Ravensburg kam nun nicht mehr viel und der SVMG hätte bei besserer Chancenverwertung das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können. Hier ist das junge Heimteam noch etwas unerfahren, aber auf einem guten Weg. Am Ende blieb es beim 4:1 und die Frauen durften sich über verdiente 3 Punkte freuen.