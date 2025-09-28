SVMG Frauen holen ersten Dreier

Beide Teams starteten kampfstark aber hektisch in die Partie. Folglich war das Spiel zunächst sehr zerfahren, wenngleich man dem Heimteam anmerkte, dass es unbedingt die 3 Punkte wollte. Mit dem ersten gelungenen Spielzug dann das 1:0. Hanna Ruchte überlief mit einem schönem Solo zwei Gegenerpiekerinnen und schob überlegt quer, wo Emelie Dieterle mit einem Heber über die Torspielerin ihre Farben jubeln ließ (11. Min.). Leider brachte das nicht die notwendige Sicherheit, denn nach einem Eckball musste man das etwas unglückliche 1:1 hinnehmen (14.Min).

Das Spiel war weiterhin sehr zerfahren, mit vielen Bällen in der Luft, dennoch gelang dem Heimteam das 2:1, dass ein Spiegelbild des ersten Tores war. Wiederum konnte Emelie Dieterle, diesmal schön frei gespielt von Annika Bixenmann, mit einem Heber das 2:1 markieren (22. Min.). Nun waren die Maierhöfnerinnen im Spiel und erspielten sich kurz vor der Pause einige hochkarätige Chancen, die leider nicht ins Tor wollten.