SVMG erobert 2. Tabellenplatz

Auf sehr tiefem Geläuf tat sich Maierhöfen schwer in die Partie zu kommen. Die SGM Eschach/Brochenzell hingegen legte los wie die Feuerwehr und lief hoch an. Doch mit dem ersten guten Konter setzte sich Julia Wegmann rechts außen gut durch, behielt die Übersicht und legte quer auf Caroline Ohmeier die zum 0:1 traf (4. Min). In der Folgezeit entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel. Aufgrund des schwer bespielbaren Rasens blieben schöne Kombinationen auf beiden Seiten eher Mangelware und so blieb vieles Stückwerk.

Die SGM spielte sehr körperbetont und erarbeitete sich dadurch ein Chancenplus in der ersten Spielhälfte. Jella Metzger, die am heutigen Spieltag das Tor hütetet, war aber hellwach und in brenzligen Situationen immer zur Stelle. Gemeinsam mit ihrer Defensive und auch ein Mal Dank der Latte konnte man aber die 0 halten. Offensiv tat man sich noch schwer, hatte aber dennoch die ein oder andere gute Gelegenheit. So war ein Mal Karo Kuffner durch, verzog aber knapp und auch Caroline Ohmeier wurde wegen vermeintlichem Abseits zurückgepfiffen. So ging man mit einer etwas glücklichen aber nicht ganz unverdienten Führung in die Pause.