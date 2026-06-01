SVM: Zum Abschluss ein Torfestival

Nicht zu bremsen war Münsings Sebastian Schönacher (gelbes Trikot), der beim 4:3-Sieg in Unterammergau drei Tore erzielte. – Foto: Hans Lippert

Erwartungsgemäß hatten die Gäste mehr Spielanteile zu verzeichnen. „Man hat aber gemerkt, dass es sich dem Ende der Saison zuneigt“, so Grelics. Kurz vor der Pause ging der SVM durch Sebastian Schönacher in Führung; ein Eigentor von Luis Hirn sorgte aber noch vor dem Seitenwechsel für den Ausgleich. Richtig Action kam dann in der Schlussviertelstunde auf, als zunächst Tobias Speer die Unterammergauer in Führung brachte. Doch nur wenige Minuten später hatte Münsing schon wieder gedreht:

Zum Abschied von Trainer Martin Grelics gab‘s nochmal ein kleines Torfestival bei den Münsinger Fußballern: Mit 4:3 gewann der SVM beim WSV Unterammergau und schob sich dadurch in der Kreisliga-Tabelle noch vorbei am TSV Peiting auf Rang vier. „Das war nicht unbedingt so geplant“, sagte Grelics über den Torreigen in seinem letzten Spiel. Insgesamt sei es aber ein „ordentlicher Abschluss“ gewesen.

Sonderlob für die jungen Spieler

Erst Simon Schmid zum Ausgleich und anschließend ein starker Konter über die rechte Seite, den Schönacher auf Vorarbeit von Schmid vollendete. „Wir hatten schon etwas mehr Chancen als der Gegner“, befand Coach Grelics. Dennoch hätte die Partie nochmal in alle Richtungen gehen können, nachdem Simon Engels den erneuten Ausgleich für den WSV erzielte. Doch das letzte Wort hatte wieder Schönacher, der mit seinem dritten Treffer für die Entscheidung sorgte.

„Wir sind glücklich, dass wir noch gewonnen haben. Es ist nicht so leicht am letzten Spieltag“, resümierte Grelics. Zudem gab es ein Sonderlob für die eingewechselten Nachwuchskicker Raphael Uhle und Valentin Limm: „Es war schön zu sehen, dass die Jungen eine gute und frische Energie reingebracht haben.“