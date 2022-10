SVM verliert Heimspiel gegen Unterschwarzach Kreisliga A1 am Sonntag, den 23.10.2022 um 15 Uhr in Mittelbuch:rnSV Mittelbuch – LJG Unterschwarzach 0:2 (0:0)

Eine kampfbetonte und intensiv geführte Partie sahen die Zuschauer in der gut besuchten Hellgoth-Bedachungen Arena in Mittelbuch. Die erste Halbzeit endete torlos. Im zweiten Durchgang steigerten sich dann die Gäste aus Unterschwarzach und kamen damit am Ende zu einem verdienten Auswärtserfolg. Unmittelbar vor dem Führungstreffer der LJG Unterschwarzach, hatte der SVM nach einem Abwehrfehler durch Max Hellgoth seine beste Chance.