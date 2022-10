– Foto: Andreas Santner

SVM und Ellwangen trennen sich im torreichen Derby unentschieden2 Kreisliga A1 am Freitag, den 07.10.2022 um 18:30 Uhr in Ellwangen:rnSV Ellwangen – SV Mittelbuch ​​3:3 (1:2)

Der SV Ellwangen und der SVM haben den neunten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A I Riß mit einem 3:3 Remis am Freitagabend eröffnet.



Ganz ruhig verlief in den ersten 20 Minuten die Partie in Ellwangen, aber dies sollte sich noch ändern. Aus individuellen Fehlern profitierten beide Mannschaften und konnten dadurch ihre Tore erzielen. Der SVM ging immer in Führung, Ellwangen gelang immer wieder der Ausgleich. In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse. In der 85. Spielminute gab es zunächst eine Gelb-Rote Karte für Ellwangen. Anschließend wurden in der Nachspielzeit zwei SVM-Akteure des Feldes verwiesen.

Tore: 0:1 Lukas Kramer (23.), 1:1 Eigentor (26.), 1:2 Luca Ruedi (29.), 2:2 Sascha Wiest (50.), 2:3 René Heinrich (70.), 3:3 Andreas Paulus (90.)